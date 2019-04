Royal Caribbean lancia la crociera per gli amanti di Star Trek

editato in: da

I 25 anni di Star Trek: Voyager potranno essere celebrati alla grande a bordo della Explorer of the Seas, andando alla volta dei Caraibi insieme con un gran numero di celebri attori della serie.

Royal Caribbean lancia la quarta edizione della crociera dedicata agli amanti di Star Trek. Sarà possibile festeggiare alla grande i 25 anni dalla messa in onda, nel 1995, di Star Trek: Voyager. Verrà proposta un’esperienza che metterà a contatto un folto gruppo di star e alcuni tra i più grandi appassionati al mondo della celebre serie.

Un viaggio della durata di sette giorni, che si svolgerà a bordo dell’Explorer of the Seas. Sarà possibile ritrovarsi faccia a faccia con i propri beniamini, presentati durante show, attività ed eventi di vario genere e immancabili feste a tema, dove chiunque potrà dar sfoggio delle proprie abilità di cosplayer. Un’avventura nei Caraibi ricca di eventi interattivi, con gli ospiti a bordo che saranno i veri protagonisti del viaggio.

In occasione della Star Trek: The Cruise IV, la nave verrà totalmente trasformata. Ogni suo dettaglio estetico verrà modificato per consentire un’adeguata celebrazione dei 25 anni della serie televisiva. Ci si potrà confrontare con un numero incredibile di appassionati, passando da una festa all’altra, divertendosi tra una dozzina di bar, ristoranti, club e lounge, per non parlare del casinò presente sulla nave e la splendida spa dove rinvigorirsi.

Sul sito ufficiale della crociera di Star Trek è possibile apprezzare l’incredibile lista di nomi. Come detto, non saranno tutti costantemente presenti sulla nave, e sarà possibile interagire con loro durante determinati eventi. Difficile pensare ad esempio d’avere fianco a fianco William Shatner e Brent Spiner per gli interi sette giorni della crociera.

Kate Mulgrew

Robert Picardo

Ethan Phillips

Robert Duncan McNeill

Tim Russ

Garrett Wang

William Shatner

Jonathan Frakes

Brent Spiner

Marina Sirtis

Gates McFadden

Denise Crosby

John De Lancie

Nana Visitor

Casey Biggs

Chase Masterson

Max Grodénchik

Jeffrey Combs

Vaughn Armstrong

Steve Rankin

Wilson Cruz

Ethan Peck

La partenza è prevista per l’1 marzo 2020 da Miami. La nave si fermerà poi a Punta Cana, San Juan, St. Thomas e infine approderà l’8 marzo a Grand Bahama Island. Com’era facile immaginare, un evento di tale calibro ha portato la vendita dei biglietti a esaurirsi in poche ore. Tutto ciò che è possibile fare ora è inserirsi nella waiting list. Manca circa un anno alla partenza e non è detto che qualcuno ci ripensi o non possa prendere parte al viaggio per svariate ragioni. In caso di biglietti disponibili, si verrà allertati.