Siete davvero coraggiosi? Questa (spaventosa) stanza in affitto su Airbnb vi sfida

Chi l’ha detto che Halloween si debba festeggiare (solo) il 31 ottobre? Ci sono luoghi capaci di spaventare… tutto l’anno!

È il caso di questa stanza a 8 chilometri dall’aeroporto di Londra Stansted, che si può prenotare su Airbnb e che ha un nome quantomeno emblematico: “The Haunted Bedroom“(la camera stregata). Si tratta di una delle 13 stanze esperienziali del Talliston House & Gardens, uno degli hotel più spaventosi d’Inghilterra, complesso di edifici e giardini trasformato in una sorta di paese delle meraviglie, con stanze tutte diverse per location e per ambientazione.

L’edificio, acquistato nel 1990 dallo scrittore John Trevillian, è stato oggetto di una trasformazione lunga 25 anni, che ha portato alla nascita di stanze riccamente decorate, piene di mobili d’epoca e di oggetti d’antiquariato. Ogni camera è stata completamente demolita, fino a lasciare le sole mura portanti. E poi ricostruita, e arredata con un’incredibile selezione di 1925 provenienti da 27 Paesi diversi.

Apparso nello show Netflix “Amazing Interiors”, il Talliston House & Gardens è un luogo unico al mondo. Qui John vive con il suo compagno, qui arrivano turisti da tutto il mondo desiderosi di provare un’esperienza di soggiorno ben diversa da quella di un semplice hotel. Salvata dalla vendita nel 2014 grazie ad un crowfounding, la struttura ospita – per l’appunto – la camera stregata. Una stanza che riproduce la camera di un bambino morto a 7 anni, nel 1911, con tanto di libri e giocattoli. E che, effettivamente, è spaventosa.

La stanza ha un’illuminazione a parete d’epoca, intagli decorati, tende pesanti e candele, e John sostiene che, chi vi ha soggiornato, abbia udito misteriose voci e inquietanti profumi. Non è certo per i deboli di cuore, dunque. Chi la prenota, così come chi prenota una delle altre stanze dell’insolito hotel, ha accesso anche alla The Voodoo Kitchen, una cucina del 1954 con la tappezzeria che riproduce rituali voodoo, al soggiorno vittoriano e al bagno che ricorda una barca.

Il costo della stanza su Airbnb? 125 sterline (circa 143 euro) a notte per 2 persone, con bagno in comune e la possibilità di trascorrere qualche giorno nella casa più spettacolare di tutto il Regno Unito. A patto di averne il fegato, ovviamente.