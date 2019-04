Sta per essere varata la nave più esclusiva al mondo

editato in: da

Sta per salpare una delle navi da crociera più lussuose mai esistite.

È la nave Le Bougainville di Ponant, una delle compagnie crocieristiche più esclusive al mondo, specializzata in spedizioni di lusso. Questa nave stupirà i passeggeri che avranno la fortuna di salirvi a bordo.

Combinando le dimensioni contenute della nave con le sue 92 suite (non ci sono cabine standard, ma solo suite di diverse categorie dotate di ogni comfort, compreso il maggiordomo), tutte con balcone o terrazza privata ed enormi finestre panoramiche, un design molto raffinato e tecnologie avanzate, Le Bougainville è un vero simbolo della nuova generazione di navi da crociera.

A bordo non mancano la spa, la palestra, la piscina, il solarium, una lounge interna e una esterna, un teatro e un negozio di lusso che vende dall’abbigliamento ai gioielli.

Sempre con un occhio di riguardo al rispetto per l’ambiente e all’innovazione. La nave, infatti, ospita il “Blue Eye“, uno spettacolo subacqueo multisensoriale che permette ai passeggeri di scoprire – e sentire – il mondo sottomarino attraverso due oblò, che hanno la forma di occhio di cetaceo, spalancati sul fondo del mare. Alcuni proiettori subacquei non intrusivi illuminano il fondale e degli idrofoni integrati nella chiglia ritrasmettono la sinfonia naturale dei fondali profondi. I passeggeri possono ammirare lo spettacolo del mondo sommerso stando comodamente seduti sui divani avvolgenti.

“Volevo che la serie Ponant Explorers – di cui fa parte la Bougainville – incarnasse la migliore di tutte le navi da crociere di spedizione. Le Bougainville ne è l’incarnazione”, ha commentato Jean Emmanuel Sauvée, Presidente e co-fondatore della compagnia.

Si tratta di un nuovo stile di crociera di lusso, in cui il viaggio in mare combina itinerari eccezionali a servizi alberghieri a cinque stelle, a bordo di lussuose navi di piccole dimensioni, con pochi ospiti, estremamente selezionati.

Un settore in cui anche le grosse compagnie crocieristiche, come MSC, per esempio, stanno entrando, perché hanno individuato una fetta di mercato estremamente esigente che desidera viaggiare in modo esclusivo e all’insegna del massimo comfort.

La Bougainville ha lasciato il porto di Søvik, in Norvegia, e sta navigando verso la Spagna per iniziare la sua crociera inaugurale che partirà il 15 aprile da Malaga. Sarà ufficialmente inaugurata il 4 giugno e per tutta l’estate solcherà il Mediterraneo, facendo tappa anche in Italia, mentre d’inverno si sposterà nell’Oceanio Indiano, navigando tra le Seychelles, Zanzibar e le ‘isole della vaniglia’.