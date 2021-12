Sta per decollare la prima compagnia aerea che ha solo la Business Class

Sta per decollare una nuova compagnia aerea che a bordo avrà solo la Business Class. La Compagnie, questo il suo nome, inizierà il proprio operativo la prossima primavera con voli in partenza da Milano diretti a New York.

Creata da professionisti dell’aviazione e da alcuni imprenditori, la nuova compagnia offrirà un’esperienza top sui voli transatlantici. Fondata nel 2014 da Frantz Yvelin e Peter Luethi, La Compagnie opera voli tra Parigi Orly e New York già dal 2014 a tariffe dal 20 al 30% più economiche rispetto alla concorrenza (un volo Milano-NYC costa circa 1.500 euro). E dal 15 aprile 2022, opererà con cinque voli diretti alla settimana da Milano Malpensa a New York Newark.

Già premiata nel 2020 con i Travellers’ Choice Awards di TripAdvisor nella nuova categoria Specialty Airline e nel 2021 con i “Travel + Leisure World’s Best Awards”, questo vettore offre un servizio unico nel suo genere, tanto da essere stata inserita come quinta migliore compagnia aerea internazionale, grazie al comfort della cabina, al servizio, al catering e al rapporto qualità-prezzo.

A bordo, solo Business Class

Gli aerei, dei nuovi Airbus A321neo, che consumano il 30% in meno di carburante rispetto ai precedenti, ospitano a bordo 76 posti di Business. Lo stesso modello di aereo con l’Economy può raggiungere fino a 230 poltrone.

Le cabine molto spaziose sono configurate in 2×2 posti. I passeggeri beneficiano così di un ampio spazio personale e della possibilità di dormire comodamente a bordo. Le poltrone Rockwell Collins sono reclinabili trasformandosi in veri e propri letti perfettamente orizzontali. Larghi 50 cm, i sedili letto offrono il massimo comfort ai passeggeri con una lunghezza del letto di 192 cm e un rivestimento morbido e confortevole.

I servizi a bordo

Gli A321neo sono dotati di un display da 15,6 pollici montato sul sedile e di una connessione Wi-Fi ad alta velocità gratuita, che consente ai passeggeri di connettersi tramite i propri dispositivi personali durante il volo. La connessione a Internet consentirà a tutti passeggeri di La Compagnie di avere accesso durante il volo ad un e-shop che offre una vendita esclusiva di prodotti di marca e a una vasta selezione aggiornata di giornali e magazine oltre che a film in prima visione. Per tutti,in dotazione anche le cuffie antirumore. Inoltre, ogni passeggero può imbarcare gratuitamente due bagagli da 32 kg ciascuno.

Fast track e lounge per tutti i passeggeri

In ogni aeroporto servito dalla compagnia aerea, i passeggeri hanno l’accesso prioritario ai controlli e a una lounge dedicata con spazi di relax, lavoro e ristorazione. A Malpensa, La Compagnie opera dal Terminal 1 e i passeggeri possono attendere l’imbarco dalla Lounge Montale. L’aeroporto di Newark a New York è stato scelto per il suo facile accesso da e per Manhattan. Tutti i biglietti aerei sono prenotabili con la tariffa al 100% Flex ovvero modificabili senza alcun costo fino a 24 ore prima della partenza.

Happening a bordo

A bordo degli aerei della compagnia vengono organizzati regolarmente alcuni eventi, come le cene curate da rinomati chef, presentazioni di prodotti, reading con autori di libri o sfilate di moda.

I servizi extra

I passeggeri possono ordinare un servizio di autista tra gli aeroporti e le città di destinazione come Milano, New York, ma anche Parigi e Nizza al momento della prenotazione o sul proprio spazio personale sul sito web della compagnia aerea.