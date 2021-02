Sta per decollare una nuova compagnia aerea tutta italiana

editato in: da

La nuova compagnia aerea Made in Italy, Kairos Air, annunciata a inizio anno, decollerà a giugno. Il vettore, fortemente voluto dalla famiglia Davanzali (legata alla ormai dismessa compagnia aerea Itavia), farà base ad Ancona ed effettuerà voli nazionali e transadriatici.

Con i primi due Atr 72-600 da 72 posti collegherà le Marche con Roma e Milano con frequenza plurigiornaliera, più una frequenza per Napoli. Entro due anni la Kairos Air potrà contare su una decina di aeromobili che serviranno tante altre destinazioni. Nei piani dell’azienda ci sono rotte per Lamezia Terme, Brindisi, Olbia e Alghero. Mentre dall’altra parte dell’Adriatico ci sarebbero rotte per Corfù, Tirana, Skopje e Spalato.

Le rotte previste dal business plan della neonata compagnia sono state studiate in base alle esigenze del territorio, come per esempio la tratta su Roma e quella su Milano Linate che sono le più richieste in assoluto. I dati storici indicano, infatti, che già nel 2017, i passeggeri della tratta Ancona-Roma erano più di 90mila e oltre 86mila su quella per Milano.

La Kairos Air non è l’unica nuova compagnia aerea italiana nata negli ulti mesi. Pochi mesi prima, infatti, era stata annunciata la nascita della Ego Airways, i cui biglietti sono già in vendita. I primi voli di questa nuova compagnia decolleranno anch’essi a giugno. Le tratte saranno Brindisi – Forlì da Brindisi – Firenze tre volte alla settimana.