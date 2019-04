Treviso: Pioppi, un luna park nel bosco a energia zero

editato in: da

Treviso c’è una delle attrazioni più alternative al mondo:. Il parco regala puro divertimento, con il totale rispetto dell’ambiente. Si chiamae si trova a Nervesa della Battaglia.

I visitatori attratti dall’idea di un luna park funzionante grazie all’energia prodotta da loro stessi sono sempre numerosi. Dai vertiginosi scivoli alle giostre più complicate, si arriva in cima solo con la spinta di gambe e braccia.

Il parco si trova in un fitto bosco. Comprende 40 giostre, interamente costruite a mano, a partire da quelle più semplici come le catenelle, il pendolo, gli scivoli e le altalene, ma anche attrazioni più innovative come quella che omaggia l’uomo vitruviano ovvero un anello con alcuni fermi in corrispondenza dei quadranti a cui vengono fissati mani e piedi dei turisti per lasciarsi andare all’oscillazione. Poi c’è il bob, Tarzan, la rulliera curva, lo scivolo con salto e quello a tre corsie e persino il giro della morte.

La mente dietro a tutto questo è quella di Paolo Schiavetto, che ha lavorato oltre 40 anni alla realizzazine di questo parco in mezzo agli alberi creato interamente a mano.

Ai Pioppi è stato addirittura citato dal Guardian tra le dieci attrazioni più bizzarre del mondo create dall’uomo. Il parco giochi è aperto dal’ultima domenica di marzo ai primi giorni di novembre ogni sabato, domenica e nei giorni festivi e prefestivi, dalle 10.30 fino a sera con orario continuato.

Il parco giochi è gratuito ed a disposizione esclusivamente dei clienti dell’osteria di cui fa parte.