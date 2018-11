SiViaggia premiato dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo

editato in: da

Lo scorso 25 ottobre a Milano si è svolta la IV edizione del Premio Stampa Israele che ha radunato i professionisti del mondo della comunicazione specializzati in turismo e generalisti.

Un appuntamento prestigioso per celebrare i rappresentanti del mondo dei media che presentano Israele in modo approfondito, originale e autentico.

Raccolto tutto il coverage dell’anno scorso, sono stati diversi i reportage di spicco evidenziati dallo staff dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, che ha premiato i lavori che si sono distinti per originalità, approfondimento, capacità comunicativa e originalità negli approfondimenti.

Sette le categorie esaminate: online, blog & social, quotidiani, periodici, Tv, trade e Special mention.

Per ciascuna categoria sono stati scelti tre vincitori. SiViaggia si è aggiudicato il secondo posto nella categoria online media con un originale articolo intitolato “La torretta del bagnino diventa una suite di lusso”.

A fare gli onori di casa, Avital Kotzer Adari, Consigliere per gli Affari Turistici Ambasciata d’Israele, e Mariagrazia Falcone, Direttore Ufficio Stampa & PR dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

“Per noi il Premio Stampa è un momento di grande emozione: siamo giunti alla quarta edizione di questa serata; un appuntamento fortemente voluto dal nostro ufficio che siamo felici di aver trasformato in un evento annuale”, ha dichiarato Avital Kotzer Adari. “Il nostro lavoro di promozione della destinazione in Italia è rafforzato e avallato dal coverage che i media e gli influencer hanno sviluppato assieme a noi: a loro il nostro più sentito grazie e l’invito a tornare a scoprire Israele per innamorarsi ancora del nostro Paese, con occhi sempre nuovi!”.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per ricordare come l’Italia si annoveri tra i cinque mercati mondiali con miglior trend per Israele e come la sua attrattiva cresca sempre più.