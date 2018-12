A Singapore aprirà un Pusheen Café, e le sue creazioni saranno straordinarie

editato in: da

Se c’è una certezza, nella vita, è che per qualsiasi stato d’animo e per qualsiasi situazione c’è una gif Pusheen.

Fra poco, però, però ogni occasione ci sarà anche un dolcetto Pusheen. Il prossimo 6 gennaio, infatti, verrà inaugurato a Singapore il primo (e sensazionale) Pusheen Café, all’interno del già coloratissimo café Kumoya (Jalan Klapa). E, sebbene le sue porte rimarranno aperte solo fino a marzo, i fan della buffa gattina tigrata sono già in visibilio.

Perché non sarà solo speciale negli arredi, il nuovo locale (i cui interni saranno peraltro disegnati da Claire Belton, la creatrice di Pusheen in persona): anche quello che qui si mangerà sarà spettacolare. Le foto diffuse, del resto, parlano chiaro: il food design, all’interno del Pusheen Café, è spinto all’ennesima potenza. Verranno serviti, ai tavoli, veri e propri capolavori. E mangiarli sarà quasi un peccato.

La prima volta che il gatto Pusheen ha fatto la sua comparsa sul web era il 2010: Claire Belton disegnò una striscia comica in sei vignette, intitolata “Pusheen Things” per il sito Everyday Cute. La gatta era ritratta mentre, appunto, “faceva cose”. Si ispirava al micio di Claire, adotatto da lei e dalla sua famiglia quando era un trovatello. Ma il successo fu tale che, l’anno dopo, nacque un sito dedicato proprio alla dolcissima Pusheen. Iniziò ad essere protagonista di striscie comiche e di GIF, la gatta, e arrivò sul mercato un merchandising dedicato. Si iniziò a vedere il faccino della micetta ovunque: su capi d’abbigliamento e accessori ma, soprattutto, comparvero tenerissimi peluche a sua immagine e somiglianza.

Oggi, ecco la sua evoluzione: un café, il primo al mondo, a lei completamente dedicato. Un locale bianco e rosa e azzurro, con bandierine colorate, palloncini, arcobaleni. Con la sua immagine riprodotta ovunque. Ma, soprattutto, con dolcetti che promettono d’essere straordinari. Ed è, il Pusheen Café, una novità all’interno di un locale che è una vera garanzia. Kumoya, da qualche mese, è impegnato nel progetto “My Little Pony: Friendship Is Magic“, che durerà fino alla fine di dicembre. Un locale pop-up, ispirato a quei piccoli pony dalla criniera coloratissima.

Per il Pusheen Café, la food artist Shirley Wong (alias Little Miss Bento) disegnerà dolcetti e tutto quanto di commestibile il locale offrirà. E, ne siamo certi, Instagram impazzirà.