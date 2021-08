Settembre a Genova sarà magico e Triora la nuova Hogwarts

editato in: da

Dopo lo straordinario successo del trenino “Genova Hogwarts Express”, e altri eventi correlati, Genova Dreams insieme a Avventure Cittadine daranno vita a un nuovo capitolo della saga ambientato nella Superba. La nuova avventura, che si svolgerà domenica 5 settembre (orario 18:00-21:00), si intitola “Il Castello e la Lettera Magica” ambientato al Castello Coppedè, gioiello di architettura che unisce elementi fantastici e visionari per dare vita a uno stile sorprendente che lo rende il luogo perfetto per vivere Hogwarts a Genova.

Un evento davvero mistico in cui tutti coloro che parteciperanno potranno perdersi nella bellezza lussureggiante e onirica tra giardini e fontane fatate.

Il programma prevede un’importante sfida attraverso una “caccia al tesoro” dal titolo “Simboli fantastici e dove trovarli” in cui gli studenti e futuri maghetti di ogni età dovranno battersi senza esclusione di colpi di bacchetta.

All’evento saranno presenti i professori: Pomona Sprite, Minerva McGranitt, Sibilla Cooman, Severus Piton. Interverranno i fantasmi per le prove di abilità Priscilla e Mirtilla. Infine, ci sarà la delegazione dei Mangiamorte capitanata da Bellatrix Lestrange, naturalmente ci sarà spazio per le trasformazioni di Tonks e i pettegolezzi di Rita Skeeter.

Ma ovviamente non finisce qui. I vincitori verranno decretati e premiati dall’amatissimo Silente, che per l’occasione svelerà i segreti del Castello. I primi classificati, inoltre, riceveranno la speciale “Lettera di Accettazione” alla scuola di magia di Hogwarts a Genova che verrà presentata con tutte le informazioni per le modalità di partecipazione durante al giornata al Castello.

Domenica 12 settembre, a partire dalle 10:30, lo staff sarà ospite nel famosissimo paese delle streghe, importante meta di turisti provenienti da tutto il mondo: Triora, dedicato al ritorno a scuola, piccoli e grandi maghi potranno scoprire i luoghi della loro casa di appartenenza: Serpeverde alla Cabotina? Grifondoro alla Fontana? Tassorosso presso la Strega del 2000? O Corvonero al cospetto del Cerbero?

Per un giorno intero, Il borgo annoverato tra i più belli d’Italia diventerà #TrioracomeHogwarts in un’avventura emozionante in cui famiglie, amici, e bambini potranno divertirsi da protagonisti in un’atmosfera unica, per vivere il luogo, la sua grande storia, la tradizione raccontata attraverso le lezioni di magia itineranti nei posti più misteriosi, incantesimi e pozioni per le vie, una “caccia al tesoro di Fuffi” che coinvolgerà i negozi e molto altro che (ancora) non si può rivelare.

Informazioni e prenotazioni solo via whatsapp al numero 340 491 0024.