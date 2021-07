Puoi guardare le Olimpiadi Tokyo 2020 nella casa di una star

editato in: da

È tutto pronto per le Olimpiadi Tokyo 2020, attesissime già dallo scorso anno poiché rinviate a causa della pandemia mondiale. E mentre c’è chi freme per assistere alla manifestazione, dal vivo o in tv, c’è chi fa molto altro. Come Scottie Pippen, campione olimpionico e star del basket, che ha deciso di aprire le porte della sua splendida dimora proprio durante i giochi olimpici.

L’annuncio è arrivato direttamente da Airbnb, che si occuperà di gestire le prenotazioni, che ha confermato che la star del basket accoglierà i suoi fan all’interno della casa di Chicago per guardare insieme le Olimpiadi. Ma non è tutto, ovviamente.

Chi prenoterà un soggiorno all’interno della casa di Scottie Pippen, due volte medaglia d’oro alle olimpiadi e sei volte campione NBA, avrà accesso esclusivo ai filmati d’archivio dei giochi, potrà scoprire il campo da basket privato, e riscoprire tutti i successi del campione, compresa la storica vittoria ai Giochi Olimpici Barcellona 1992.

La casa di Pippen di Chicago aprirà le sue porte a tre ospiti, con tre accompagnatori, per una notte. I soggiorni saranno prenotabili da giovedì 22 luglio per i giorni 2, 4 e 6 agosto sulla piattaforma Airbnb, a un costo di 92 euro a notte. E ovviamente, anche il prezzo non è un caso. Proprio la cifra, infatti, rimanda alla data storica durante la quale Scottie e i suoi compagni di squadra hanno vinto la medaglia d’oro a Barcellona.

Ogni soggiorno è stato pensato nei minimi dettagli con l’obiettivo di garantire agli ospiti di vivere tutta la magia delle partite di basket delle olimpiadi. Grazie al servizio di streaming disponibile presso l’home theater della casa, i fan potranno vivere in prima persona tutte le emozioni e le suggestioni dei giochi, in mezzo a tanti comfort. Scottie Pippen, invece, accoglierà virtualmente gli ospiti durante il check-in.

I fortunati ospiti potranno, inoltre, dilettarsi nel gioco del basket sul campo privato del campione, potranno accedere liberamente alla sala cinema personale di Pippen per guardare le Olimpiadi di Tokyo, e non solo. E nel tempo libero rilassarsi a bordo piscina o all’interno della sauna.

Per tutti coloro che non riusciranno a prenotare il soggiorno, Pippen metterà a disposizione un’esperienza online il 5 agosto, sempre prenotabile attraverso la piattaforma Airbnb, e porterà tutti i partecipanti dietro le quinte di Tokyo.