“See Sicily”, il pacchetto che prevede una notte gratis sull’isola

Viaggio in Sicilia: una delle isole più belle del mondo

Vi avevamo da poco annunciato che la Sicilia è una delle mete più sicure dell’estate grazie ai suoi 24 comuni Covid-free. Ma un’altra allettante novità arriva proprio da questo Paradiso in Terra grazie a “See Sicily“, un pacchetto di servizi che prevede una notte gratis ogni 3 di soggiorno.

A farlo sapere è stato l’assessore al turismo della Regione Manlio Messina, alla vigilia della Borsa Internazionale del Turismo di Milano in calendario dal 9 al 14 maggio in versione completamente online. Un progetto che punta a rilanciare il settore turistico dopo un anno critico a causa dell’emergenza sanitaria.

Ma non solo. Questa iniziativa, oltre a una notte ogni tre pagata dalla regione siciliana, comprende anche visite guidate gratuite, ingressi ai musei, ai parchi archeologici e a diversi siti di interesse. Inoltre, da ottobre l’offerta promozionale si amplierà persino ai viaggi aerei, e sempre con l’obiettivo di invogliare i turisti ad arrivare in Sicilia, anche dopo l’estate.

In attesa, quindi, dell’arrivo dell’estate, non resta che cominciare a pensare alla vacanze (e non solo estive) in Sicilia. Che decidiate di scegliere come base Palermo, con la sua spiaggia di Mondello e la vicina Cefalù, oppure la zona di Trapani e della splendida spiaggia di San Vito lo Capo, su Booking l’offerta di hotel è vastissima.

Del resto da queste parti sono presenti ben 7 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Basti pensare all’area archeologica di Agrigento con la sua Valle dei Templi e alla maestosità del vulcano Etna. Inoltre, è anche impossibile resistere alla ricchezza gastronomica dell’isola che è frutto delle diverse dominazioni che si sono succedute negli ultimi due millenni.

Ma la Sicilia è anche la patria del barocco. Questo, infatti, si sviluppò a seguito di un violento terremoto scatenatosi in Val di Noto nel 1693. Da Ragusa a Noto, passando per Modica e Scicli, questo stile unico lascia tutti senza fiato. Gli amanti del vino, invece, non resisteranno ai pregiati vini prodotti sull’Etna i quali subiscono, oltre all’influenza della vicinanza del mare e alla singolare giacitura del vulcano, un dono particolare dalle sabbie vulcaniche originatesi dallo sgretolamento delle colate laviche e di materiali eruttivi come lapilli, ceneri e le sabbie.

Infine, un viaggio in Sicilia vuol dire portarsi a casa la generosità e la calorosità della gente che cerca di far sentire a casa propria, in qualsiasi modo possibile, ogni visitatore che vi approda. Lasciando, inoltre, la voglia di tornare presto.