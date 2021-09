Scoprire e riscoprire la Costa degli Etruschi a ritmo di corsa

editato in: da

La meravigliosa Toscana ospita alcuni dei panorami più belli, magici e incantati di tutto il BelPaese. Non è un caso che se la regione è sempre inserita, dai viaggiatori di tutto il mondo, negli itinerari di viaggio in Italia. Se parliamo delle sue meraviglie è impossibile non citare la Costa degli Etruschi, uno dei tratti più affascinanti, selvaggi e autentici della regione.

Tra vegetazione lussureggiante, colline verdi e sentieri sul mare, questo luogo plasmato con rispetto dall’uomo sin dall’epoca etrusca è una vera meraviglia. E oggi abbiamo un nuovo e inedito modo per scoprirlo e riscoprire l’intero territorio: correndo!

Nel weekend di sabato 2 e domenica 3 ottobre, infatti, una maratona ecosostenibile accompagnerà tutti i runners e gli appassionati alla scoperta di uno scenario unico e affascinante, quello della Costa degli Etruschi tra colline toscane, villaggi e mare a portata di sguardo.

La prima edizione di Super Tuscan Ecomarathon, questo il nome dell’iniziativa, è nata con l’obiettivo di coinvolgere corridori e camminatori di ogni età per percorrere tracciati incredibili, suggestivi e affascinanti. Sono quattro, infatti, i percorsi da scegliere e che andranno dai 44 ai 10 chilometri. A questi si aggiunge anche una camminata ludico-motoria adatta a tutti.

La maratona attraverserà quattro comuni della Costa degli Etruschi con un percorso che si snoderà tra Castagneto Carducci con il borgo di Bolgheri, Sassetta, Campiglia Marittima e Suvereto. La passeggiata ludica, invece, condurrà i partecipanti alla scoperta dei vigneti e delle cantine della zona di Bolgheri.

La corsa, rivolta ad atleti e appassionati, si configura come il modo perfetto e inedito per scoprire un territorio incredibile dove cultura del vino, valori della natura e sport, sono legati tra loro indissolubilmente. Tanta corsa, quindi, ma anche l’occasione per vivere un weekend straordinario nella bellezza naturale e culturale tra i Parchi della Val di Cornia, il cuore della Costa degli Etruschi, nonché luogo che preserva le più importanti e profonde testimonianze della storia degli etruschi. Non mancano, ovviamente, paesaggi naturali mozzafiato che incantano.

I runners e i loro accompagnatori, quindi, potranno approfittare dell’evento per scoprire un territorio ricco di bellezze naturali e sorprendenti testimonianze archeologiche, dedicandosi anche al benessere, allo sport e all’enogastronomia.