La straordinaria scoperta in Israele: ecco la città biblica di Ziklag

editato in: da

È una scoperta che ha dell’incredibile, quella avvenuta nei giorni scorsi in Israele. Gli studiosi ne sono certi: la città biblica di Ziklag è stata ritrovata.

La città filistea di Ziklag – nella regione del Negev, a sud-ovest di quello che un tempo era il Regno di Giuda – è stata scoperta da un team di ricercatori della Hebrew University di Gerusalemme, dell’Israel Antiquities Authority e della Macquarie University di Sydney, che hanno concluso (con inaspettato e straordinario successo) lo scavo iniziato nel 2015 nel sito di Khirbet al Rai (poco lontano da Ascalona), guidato dal capo dell’Istituto di Archeologia dell’Università Ebraica Yousef Garfinkel.

Lo scavo, condotto su di un’area di oltre mille metri quadrati, ha fatto riemergere reperti datati X secolo a.C., strutture e vasi in pietra e navi di metallo che risalgono proprio al periodo del Re Davide. Re che – quando era solo il giovane Davide – proprio a Ziklag trovò rifugio per scappare dall’ordine di cattura emanato da Re Saul, primo re d’Israele. Così, se già negli anni precedenti gli scienziati avevano cercato di individuare Ziklag in altre zone (soprattutto a Tel Halif, vicino al Kibbutz Lahav, a Tel Shara nel Negev occidentale e a Tel Sheva), ora pare proprio che il sito dell’antichissima città biblica sia riemerso.

Più volte menzionata nella Bibbia, soprattutto nel libro di Samuele, Ziklag – sita tra Kiryat Gat e Lachish – vide il sovrano filisteo Achish di Gat dare rifugio al futuro Re Davide che, grazie proprio alla sua protezione, fece della città uno stato vassallo e una base per le incursioni contro i Geshuriti, i Girziti e gli Amaleciti. Sempre secondo la Bibbia, a distruggere Ziklag furono poi gli Amaleciti, che ne ridussero in schiavitù la popolazione. Davide, che al momento della devastazione si trovava ad Achis, quando tornò nella sua roccaforte reclutò però 600 uomini, e riuscì a riportare indietro le donne e i bambini che gli Amaleciti avevano rapito. Ucciso anche il Re Saul (dai filistei) durante la battaglia di Ghilboa, divenne infine re d’Israele e di Giudea.

Per secoli, di Ziklag nulla si seppe. Sino ad oggi, col ritrovamento di reperti archeologici straordinari che hanno fatto esploderela gioia degli archeologi.