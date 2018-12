Sciare sull’Alpe di Siusi, come Fedez e Chiara Ferragni

editato in: da

Una vacanza sulla neve, prima di fuggire via verso il caldo (paradisiaco) delle Maldive: Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di trascorrere il Natale sciando, nello splendido scenario dell’Alpe di Siusi.

Dove hanno soggiornato? All’interno dell’Alpina Dolomites, un cinque stelle perfetto per una vacanza all’insegna del lusso. Qui, la piscina panoramica con vista sulla natura circostante dà l’illusione di ritrovarsi immersi in un limpidissimo laghetto di montagna. È, invece, una infinity pool d’incredibile bellezza. E le suite pure, sono spettacolari. A cominciare dalla Suite Deluxe che misura 150 metri quadrati e che si affaccia, col suo balcone, sulle Dolomiti.

Tra pomeriggi in spa, allenamenti in palestra e compleanni festeggiati, Chiara e Fedez si sono dedicati – soprattutto – allo sci. E non si sono fatti mancare neppure uno spettacolare tour in elicottero, con tanto di discesa sulle piste. Perché, se anche non si potesse soggiornare all’Alpina Dolomites, l’Alpe di Siusi ha tantissimo da offrire. Ed è considerato, il comprensorio Val Gardena / Alpe di Siusi, il migliore di tutto il Trentino Alto Adige.Â

Qui si scia nel cuore delle Dolomiti lungo 175 chilometri di piste, ci si diverte nel miglior snowpark d’Italia. I tempi d’attesa per gli impianti di risalita sono sempre brevi, e il sole splende sempre alto nel cielo. Per la stagione sciistica 2018-2019, gli impianti saranno aperti sino al 7 aprile 2019: è il più grande carosello sciistico di Dolomiti Superski, questo, ed è il luogo ideale anche per gli sportivi che, qui, possono dedicarsi a tour giornalieri di sci-alpinismo.

E se l’Alpe di Siusi Snowpark offre 1.5 km di puro divertimento a principianti e professionisti, chi scia qui ha la possibilità di accedere anche al Sellaronda, e ai suoi 26 chilometri adatti a sci e snowboard che abbracciano il massiccio del Sella. Su dove soggiornare, c’è l’imbarazzo della scelta: Castelrotto, uno dei Borghi più belli d’Italia, Siusi allo Sciliar, Fiè allo Sciliar, Tires al Catinaccio e Alpe di Siusi sono la porta delle Dolomiti, garantiscono estati piacevoli e dolci inverni, sono vicini l’uno agli altri e ottimamente collegati alle piste del comprensorio. Per una vacanza adrenalica, rilassante e indimenticabile.