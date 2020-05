Scario: riapre la meravigliosa spiaggia della Resima chiusa nel 2011

editato in: da

Sono passati nove anni da quando la splendida spiaggia della Resima di Scario è divenuta inaccessibile al pubblico e finalmente i turisti potranno tornare ad ammirare il suo splendido panorama. Una delle località più suggestive del Cilento sta per riaprire i battenti.

La spiaggia della Resima si trova all’interno dell’area marina protetta del Parco Nazionale del Cilento, un’ampia zona verde che si dipana nella provincia di Salerno, dalle coste affacciate sul mar Tirreno sino alle profondità dell’entroterra campano. Fa parte del comune di San Giovanni a Piro, nella piccola e incantevole frazione di Scario, rinomata meta turistica balneare. Per molto tempo è stata una delle destinazioni preferite dai vip, ma anche dagli appassionati di attività subacquee, vista la bellezza del suoi fondali e l’immenso patrimonio carsico di quest’area.

Nel 2011, la spiaggia della Resima è stata interdetta ai turisti a causa della caduta di alcuni massi dal costone roccioso che cinge alle spalle la piccola mezzaluna di sabbia dorata. Per motivi di sicurezza, dunque, la baia è rimasta inaccessibile al pubblico: ora sono però passati nove anni ed è tempo di riportare alla luce una delle perle più affascinanti della costa degli Infreschi e della Masseta.

A rivelarlo è stato Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, che via social ha annunciato la riapertura della spiaggia della Resima per l’estate 2020. Una notizia che ci lascia quasi senza fiato, considerando anche il momento storico che stiamo vivendo: sembra quasi un segno del destino, un motivo in più per volare con la fantasia in attesa dell’arrivo della stagione più calda dell’anno.

Questa piccola e incantevole spiaggetta è una delle più belle d’Italia, un primato che d’altronde non può sorprenderci. Basta ammirare qualche scatto per notare la maestosità del panorama che la circonda, la sua deliziosa distesa dorata e le acque cristalline che la lambiscono. Si tratta, inoltre, di un minuscolo paradiso dove regna la privacy: la baia è infatti raggiungibile solamente via mare, cosa che la rende decisamente molto esclusiva.

È il luogo perfetto per chi cerca un paesaggio caratterizzato dalla natura incontaminata, un mare limpido e pulito dove immergersi alla scoperta della fauna subacquea e dei bellissimi fondali. Il cantautore Francesco De Gregori era solito, in gioventù, dirigere spesso il proprio gommone verso la spiaggia della Resima nel corso delle sue estati trascorse nel borgo di Scario.

Ora che la piccola baia riapre al turismo, si profila l’occasione perfetta per ammirare il suo splendore, ma anche le tante altre meraviglie che costellano quest’area. Nei pressi della spiaggia della Resima, tra minuscole calette e grotte dal fascino suggestivo, si trovano delle meravigliose rarità come la stupenda Cala Bianca e la Cala degli Infreschi.