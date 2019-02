Saune e piscine da record, due su tre sono in Italia

editato in: da

Si fa presto a dire piscina: che si vada in un resort oppure in hotel, che si affitti una villa sul mare o in collina, è uno tra gli optional più richiesti. E più apprezzati. Ma vi siete mai chiesti dove si trovano le vasche da record?

Probabilmente in pochi lo sanno, ma a detenere un originale primato è l’Italia. Si trovano proprio nel Belpaese, la piscina più profonda del mondo e una sauna da record. La prima, sita a Montegrotto Terme, si chiama Y-40 The Deep Joy ed è profonda ben 42 metri e 15 centimetri.

Inaugurata nel 2014, è l’unica piscina per subacquei con acqua termale, il suo specchio d’acqua misura 21 x 18 metri e vanta diverse profondità intermedie, quattro grotte per attività speleonautiche e permette di immergersi e di nuotare senza indossare la muta: la sua temperatura, infatti, è mantenuta tra i 32 e i 34°C. Progetto tutto italiano, Y-40 permette di vivere un’esperienza incredibile: viene utilizzata dai sub, ma anche per i servizi fotografici. E, talvolta, diventa set per inedite esperienze artistiche.

Non è la sauna più grande del mondo, ma è invece la più grande d’Italia, la Indian Sauna realizzata all’interno dell’Ansana, day spa alle porte di Firenze. Con una capienza di 120 persone, e con un impianto di luci e acustico hi-tech, regala un viaggio alla scoperta del mondo indiano. E del benessere orientale.

Introdotta da un cortile con archi e Jali (pareti scolpite a effetto vedo non vedo), la sauna più grande d’Italia diffonde per tutto il giorno soffuse musiche indiane, rilassa il corpo e la mente e, con le Cerimonie del Benessere, da vita a show spettacolari per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Si trova invece in Cile la piscina più grande del mondo. All’interno del complesso alberghiero San Alfonso del Mar di Algarrobo, vanta la lunghezza record di un chilometro. E, a vedersi, è davvero incredibile: una laguna artificiale di 77 mila metri quadrati, con due milioni e mezzo di litri d’acqua marina come capienza e con la superficie solcata da piccole imbarcazioni. Del resto, attraversarla a nuoto non è decisamente alla portata di tutti.