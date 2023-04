In Sardegna sulla via della transumanza (con gli asinelli)

Fonte: iStock La via della transumanza, con gli asinelli

Per immergersi nella natura e scoprire i paesaggi più belli d’Italia, non c’è niente di meglio che fare un’escursione a piedi: è così che nasce un’iniziativa davvero curiosa, che coniuga avventura, storia e sapori. Si tratta della via della transumanza, un antico sentiero che ripercorre le orme di pastori e commercianti, nel cuore incontaminato della Sardegna. È un’esperienza tutta da vivere, ma non da soli: ad accompagnarvi ci sono infatti 30 dolcissimi asinelli, per concedersi un incontro che rimarrà indelebile nella vostra memoria.

La via della transumanza, escursione in Sardegna

Con la primavera ormai sbocciata, vivere un’esperienza all’aria aperta è un’ottima idea per un weekend fuori porta un po’ diverso dal solito. In Sardegna, c’è un’opportunità molto particolare da non lasciarsi sfuggire. È una passeggiata lungo la via della transumanza, costituita da antichi itinerari che un tempo venivano percorsi dai pastori e da strade ancora sterrate usate in passato come sentieri commerciali. Siamo nel cuore del Parco dei Sette Fratelli, una splendida oasi naturalistica situata nel sud-est della regione, luogo dove natura e storia si intrecciano mirabilmente: qui si possono ammirare molte testimonianze archeologiche delle civiltà nuragiche.

A riportare in vita questi incantevoli percorsi immersi nella natura sono stati due giovani stilisti olandesi trapiantati da anni in Sardegna – furono tra i primi, nel 2018, ad acquistare casa a 1 euro in uno dei paesini dimenticati della Barbagia, sfruttando quello che poi è diventato un trend soprattutto tra gli stranieri. Ovan e Marije hanno messo in piedi un progetto bellissimo, chiamato Amkina: non è solamente una camminata alla scoperta dei bellissimi paesaggi della via della transumanza, ma una vera e propria avventura in dolce compagnia.

Gli escursionisti potranno infatti incontrare 30 asinelli di razza sarda: “È un’esperienza emotiva, educativa, sostenibile. Gli asinelli si avvicinano alle persone per ricevere carezze” – ha raccontato Ignazio Concas, proprietario di un’azienda agricola che collabora a questa iniziativa. Si tratta di un’avventura meravigliosa per grandi e piccini, ma anche un’opportunità incredibile per vedere da vicino questi tenerissimi animali e per imparare a conoscerli. I bambini possono persino percorrere un breve tratto in groppa ad un asinello e scattare foto ricordo meravigliose.

L’inaugurazione del progetto è avvenuta lo scorso martedì 4 aprile, ma chi se lo fosse perso può recuperare tranquillamente in una qualsiasi delle prossime domeniche, a partire da quella successiva alla Pasqua. Scopriamo ora qual è il percorso che vi conduce tra le antiche vie della transumanza, dove si possono ammirare panorami unici al mondo.

Il percorso della via della transumanza

La passeggiata ha inizio dalla pineta di Funtana Ona, ai piedi di Monte Cresia: è qui che ha inizio un’ampia area verde, tra le più rigogliose di tutta la Sardegna. Dopo una bella camminata, si giunge nei pressi del vecchio ovile Zeus, dove fare una breve pausa per rifocillarsi e dare da bere agli asinelli. Poi il percorso continua verso la Piana dei Cavalli, attraverso la natura incontaminata: lungo il tragitto non è raro imbattersi in qualche cervo o in altri animali selvatici. Una delle tappe più suggestive dell’itinerario è il nuraghe Sa Fraigada, quasi sulla cima della montagna.

Da quassù, il panorama è meraviglioso: lo sguardo arriva sino al Golfo di Cagliari e alle sue acque turchesi. Viste le tante energie spese durante questa escursione, punto d’arrivo non può che essere una tavola imbandita di formaggi e salumi caserecci, assieme a verdure grigliate e tanti altri prodotti tipici del luogo, da accompagnare con un buon bicchiere di vino rosso. E così, a pancia piena, non resta che tornare indietro, concludendo una giornata che rimarrà indimenticabile.