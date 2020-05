In Sardegna, Porto Tramatzu apre per la prima volta ai turisti

editato in: da

Vero gioiello della Sardegna, Porto Tramatzu, a Capo Teulada, nel Sud Ovest dell’isola, è un paradiso naturale. Mare cristallino e sabbia bianca, è da sempre un vanto per la popolazione sarda che, finora, però, non poteva neppure accedervi.

Dal 1957 a oggi, infatti, è stata zona militare e poteva accedervi soltanto l’esercito per fare esercitazioni. Poteva anche stabilire l’eccezionale apertura al pubblico certi giorni dell’anno.

A gennaio 2019, però, il ministero della Difesa ha avviato la procedura di cessazione della concessione marittima (su questa e su altre spiagge sarde) che è tornata a essere libera e aperta a tutti.

Merito del fatto che da oltre sessant’anni i turisti non ci mettono praticamente piede, Porto Tramatzu è rimasto un paradiso incontaminato. Una lingua di sabbia chiarissima che si immerge nel mare trasparente dalle sfumature verdi e turchesi di questa parte di Sardegna. Il fondale è bassissimo e si può arrivare fino all’Isola Rossa che spunta nella baia con poche bracciate.

La costa di Teulada è tutta un susseguirsi di cale, calette e di spiagge di sabbia fine, dai colori suggestivi e i panorami mozzafiato. Alcune oggi sono accessibili solo d’estate altre sono diventate a numero chiuso altre ancora erano inaccessibili. Fino a oggi.

Un’altra spiaggia da favola vicina a Tramatzu è la bellissima s’Ortixeddu, nota come “spiaggia degli americani”, che ricade nel poligono di Capo Teulada, ma che dal 2014 è visitabile a numero chiuso. Non lontana c’è poi Porto Pirastu, protetta da una piccola scogliera con alle spalle l’ex miniera di monte Lapanu, per raggiungerla organizzano gite in barca.

Poi c’è la splendida spiaggia di Porto Zafferano, un altro angolo di paradiso dentro la base militare, raggiungibile esclusivamente via mare, solo a luglio e ad agosto. La si può raggiungere in barca da Tuerredda, una delle spiagge più famose e iconiche della Sardegna.