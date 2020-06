Sardegna low cost: ecco la meta perfetta per l’estate

editato in: da

L’estate è ufficialmente arrivata e con essa anche la voglia di indimenticabili vacanze. La stagione più amata dell’anno sarà sicuramente diversa rispetto a quelle appena trascorse. Infatti, la maggior parte della popolazione italiana sembra progettare esclusivamente villeggiature alla scoperta o riscoperta delle meraviglie del Belpaese.

Tra le regioni più ambite c’è certamente la Sardegna, meta amata dai turisti di tutto il mondo e che offre paesaggi incontaminati ed eccezionali. A tal proposito, non molto tempo fa, vi avevamo accennato di alcune località sarde in cui fare vacanze low cost, tuttavia le possibilità di trovare occasioni adeguate a tutte le esigenze sembrano aumentare.

Diverse compagnie aeree a basso costo atterrano, infatti, nella magica e catalana Alghero. Cittadina situata nella straordinaria Riviera del Corallo e che per questa estate 2020 vede diversi vettori low cost sorvolare il suo territorio.

Tra questi ci sono i voli di Ryanair con partenza da diverse città italiane. Ma non solo, ad attraversare quest’isola incantata ci pensa anche la spagnola Volotea e con collegamenti da Genova, Milano, Napoli, Venezia e Verona. Ma non è finita qui, anche BlueAir potrà catapultarvi in questa terra da sogno e da vivere intensamente.

Inoltre, la città sarda è abbastanza grande da riuscire ad offrire alloggi che possano soddisfare tutte le tasche, ma soprattutto è una località dalle mille sfaccettature e che custodisce tanti motivi per essere visitata e apprezzata. Tra questi c’è sicuramente il mare cristallino, ma anche i molti monumenti e siti da visitare e alcune meraviglie naturalistiche nelle vicinanze.

Infatti, la provincia vanta ben 90 chilometri di meravigliosa costa, e tra le spiagge più famose meritano certamente una visita quella delle Bombarde e del Lazzaretto. Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più tranquillo il vostro obiettivo dovrà essere cala Burantin in direzione sud verso la colorata Bosa.

Ma da non perdere è anche Capo Caccia poiché qui è custodito uno dei tesori più incredibili del territorio: la grotta di Nettuno. Una straordinaria cavità naturale e con diverse sale, un lago interno e pareti ricoperte da stalattiti e stalagmiti dalle forme strane e dimensioni, a volte, imponenti.

Questi sono solo alcuni consigli su tutto quello che è possibile ammirare in questo territorio da fiaba e che merita di essere esplorato da cima a fondo. Piccoli suggerimenti utili che vi faranno trascorrere, ancor più piacevolmente, una vacanza nella splendida Sardegna e nella località in cui è possibile atterrare con tanti voli a basso costo. Capo Caccia. Fonte: iStock