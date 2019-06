Santa Margherita di Pula è la location di “Temptation Island”

editato in: da

Il reality show Temptation Island è ambientato in Sardegna, in particolare nell Sud dell’isola, nel Relais Is Morus, nella zona di Santa Margherita di Pula.

Lo scenario di Temptation Island che va in onda su Canale 5 da giugno 2019 si trova in questa località, con le spiagge incredibili e dalla bellezza incontaminata. Il mare della provincia di Cagliari è si una bellezza senza paragoni, basti pensare alla vicina Chia che ha ricevuto per anni apprezzamenti internazionali e il premio come spiaggia più bella d’Italia dalla Guida Blu 2017.

La spiaggia di Santa Margehrita di Pula è di sabbia con granelli grigio-rosati, l’acqua è bassa e limpida. La zona è adatta alle famiglie per il facile accesso al mare, ma anche agli appassionati di sport nautici come windsurf e vela perché c’è sempre una brezza tesa. Il fondale è ideale per lo snorkeling, le immersioni e la pesca sportiva. È facile raggiungere la spiaggia, da Cagliari basta percorrere la Strada Statale 195 seguendo le indicazioni per il centro di Santa Margherita. Quindi prendere la via Flumendosa, la litoranea, e seguire i cartelli per Is Morus

In particolare la spiaggia di Is Morus – dove si svolge Temptation Island – ha sabbia fine color crema con qualche ciottolo. Il fondale è abbastanza profondo e sabbioso. Le acque sono cristalline e rendono questa costa paragonabile alle spiagge tropicali.

I protagonisti di Temptation Island soggiorneranno all’Is Morus Relais, a soli 40 chilometri da Cagliari. Il resort di lusso è immerso nella vegetazione mediterranea con una cinquantina tra camere, suite e ville indipendenti.