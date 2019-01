Idee per San Valentino 2019: amore e arte nei beni Fai

editato in: da

San Valentino si avvicina, e trovare qualcosa di originale da fare è sempre un po’ una sfida.

Una proposta inedita arriva però dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano che – in occasione della giornata degli innamorati – ha deciso di aprire alcune delle sue dimore più belle per visite guidate speciali. Si inizia, per la verità , già prima del 14 febbraio: dal 9 al 17, l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (Genova) apre le sue porte alle coppie per festeggiare un San Valentino all’insegna dell’arte e della cultura: su due ingressi, uno solo pagherà il biglietto. E, nella giornata del 14 alle ore 13.00, si potrà partecipare ad un tour gratuito in compagnia dell’architetto Alessandro Capretti, Property Manager dell’abbazia.

A Gornate Olona, in provincia di Varese, l’appuntamento è invece al Monastero di Torba, un angolo di monastero immerso nel bosco. Si inizia alle 19.00 con un brindisi di benvenuto e la visita guidata al Monastero, mentre alle 20.30 va in scena la cena al ristorante “La cascina del sole”. Il prezzo? 45 euro a persona.

Un’occasione unica, per scoprire un angolo di Lombardia sconosciuto ai più, sito alle pendici dell’altura su cui è situtato il parco archeologico di Casteleprio e parte del sito seriale “Longobardi in Italia: i luoghi del potere“, che comprende sette luoghi ricchi di testimonianze architettoniche, pittoriche e scultoree dell’arte longobarda, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel giugno 2011.

Infine, a Casalzuigno (a due passi dal Lago Maggiore e in provincia di Varese), Villa Della Porta Bozzolo è la cornice perfetta per una cena a lume di candela e per una visita in notturna. Un’idea insolita, per un San Valentino decisamente romantico.

I signori Della Porta accoglieranno gli ospiti nella loro dimora, aperta per l’occasione in orario serale. Dopo una visita, e un racconto delle vicende di Gian Angelo III Della Porta, della giovane moglie Isabella Giulini e dei numerosi componenti della famiglia, si cenerà a lume di candela all’interno del ristorante della villa. Il costo, a persona, è di 55 euro.

Tre proposte per stupire la propria dolce metà , per regalarsi una serata nella storia e nella cultura, per celebrare l’amore circondati dalla bellezza.