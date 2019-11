Salpa la Norwegian Encore, la nave da crociera più divertente che ci sia

editato in: da

Norwegian Cruise Line ha preso ieri in consegna la nuova nave Norwegian Encore, a Bremerhaven, Germania: un traguardo atteso, che ha dato il via a un tour di circa un mese, con eventi inaugurali previsti in Europa, New York e Miami. Tra questi, la cerimonia di battesimo della nave il prossimo 21 novembre 2019.

Il nuovo Presidente e CEO, Harry Sommers, ha ribadito oggi nell’incontro con la stampa internazionale durante la crociera, proprio l’importanza che Norwegian dedica all’ambiente. “Il tema dell’ambiente e della sostenibilità è importante per la nostra compagnia, abbiamo infatti ridotto l’uso della plastica drasticamente”.

Con i suoi oltre 340 metri di lunghezza, una stazza di quasi 170 tonnellate e una capienza di quasi 4.000 ospiti, la Norwegian Encore è partita per il suo viaggio inaugurale, da Bremerhaven a Southampton, dove attraccherà il 2 novembre. Da qui la nuova unità Ncl salperà alla volta degli Stati Uniti, con arrivo a New York il 10 novembre, e sono previste due giornate di anteprima e della nave dall’11 al 13 novembre.

Si sposterà poi a Miami per una serie di eventi, che termineranno con la cerimonia di battesimo e gli ultimi festeggiamenti il 21 novembre. Per l’occasione, è prevista una performance dal vivo della madrina della Norwegian Encore, Kelly Clarkson, cantante vincitrice di un Grammy e presentatrice televisiva.

Nave da crociera nata con la promessa di stupire, ospita una pista di go-kart più grande al mondo a bordo di una nave, un laser game ispirato al mondo sommerso di Atlantide e il Galaxy Pavillion, in cui sperimentare tutta la magia della realtà aumentata. Lo scafo è illustrato dall’artista spagnolo Eduardo Arranz-Bravo e accoglie un incredibile parco acquatico, che si innalza per quasi 50 metri sopra il mare e permette di tuffarsi nella piscina dopo un fenomenale percorso negli Ocean Loops, gli scivoli che sporgono dai lati nella nave. Anche i più piccoli hanno il loro spazio al Kids’Aqua Park, tra cannoni d’acqua e tubi per scivoli.

Un ricco, anzi ricchissimo programma di intrattenimento: direttamente da Broadway arrivano “Kinky Boots”, musical con musica e testi di Cyndi Lauper, “Happy Hour Prohibition: The Musical”, “The Choir of Man” tra rock e folk; bella e imperdibile anche la performance live al Cavern della Beatles cover band.

La parte gourmande non è da meno: dal ristorante Onda by Scarpetta, all’hibachi giapponese tradizionale del Teppanyaki, dai classici della steakhouse del Cagney’s, al pollo fritto e gli hamburger dell’American Diner, ce ne è proprio per tutti i gusti.

E per dormire, la scelta è davvero vasta e ben assortita: si possono scegliere le stanze Studio per chi viaggia da solo fino alla Spa Suites, le mini Suite e le meravigliose The Heaven, le camere con una vista incredibile sull’oceano, un angolo bar e grandi balconi, letto king size, due bagni e letti aggiuntivi per ospitare fino a sei persone.