Salone di Genova 2019: tutto quello che non puoi perderti

C’è grande attesa per l’appuntamento con il Salone Nautico di Genova: la 59esima edizione torna dal 19 al 24 settembre 2019, con tantissime sorprese per tutti coloro che vi parteciperanno.

Si tratta di un evento unico nel suo genere, come confermano anche i numeri (quest’anno, veramente da record). Saranno ben 986 gli espositori che prenderanno parte al Salone, con oltre 1000 imbarcazioni che verranno esposte agli occhi dei più curiosi. Inoltre, l’appuntamento conferma la sua apertura ai nuovi brand, dal momento che ne parteciperanno addirittura 14 alla loro prima esperienza a Genova – di cui il 48% proveniente dall’estero, a consolidare la fama del Salone ben oltre i confini nazionali. Gli organizzatori hanno addirittura dovuto rispedire al mittente numerose richieste, per raggiunto esaurimento dei posti disponibili agli espositori. Proprio per questo motivo, per il prossimo anno si prospetta un ampliamento degli spazi predisposti ad accogliere coloro che vorranno partecipare.

L’appuntamento si terrà, come di consueto, presso il polo espositivo della Fiera di Genova, tra i suoi spazi a terra e quelli in mare. Ma quali sono le sorprese che accoglieranno i visitatori? Già al primo impatto, potremo ammirare una novità: il nuovo Urban Wall, di circa 1500 metri quadri, saluterà tutti i partecipanti all’ingresso del Salone Nautico. Naturalmente, tra le imbarcazioni esposte ci saranno moltissime meraviglie che promettono di lasciare a bocca aperta i propri ospiti. Come ad esempio i nuovi superyacht in fibra di carbonio, o le novità previste per il comparto vela. Sono davvero tanti i cantieri che hanno in serbo incredibili sorprese per coloro che visiteranno i loro stand espositivi.

E non mancheranno appuntamenti speciali per ravvivare l’atmosfera. I più esperti del mondo nautico potranno approfondire i principali temi di attualità del settore grazie ai numerosi Convegni Istituzionali Ucina, che si svolgeranno all’interno del Padiglione B, presso il Forum Ucina. Mentre il Breitling Theatre accoglierà l’intrattenimento con happening musicali e concerti, oltre naturalmente alle attesissime premiazioni che coinvolgeranno gli operatori. E gli amanti degli sport nautici non potranno perdersi il Sea Experience, ben 6 giorni dedicati a coloro che vogliono davvero vivere il mare, grazie a laboratori e prove in acqua che permetteranno loro di scoprire le ultime novità.

Nei giorni del Salone, l’intera città di Genova si vestirà a festa: saranno molte le opere d’arte che verranno presentate proprio in quel periodo, come ad esempio la splendida “arca rossa” di Piero Lissoni o le sculture monumentali di Igor Mitoraj. Insomma, gli appassionati del mondo marino potranno approfittare dell’occasione per visitare non solamente il Salone Nautico, ma anche una delle più belle e suggestive città della nostra penisola, che è pronta ad accogliere il grande evento.