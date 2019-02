Ryanar, offerte last minute da prendere al volo

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta con biglietti scontati del 20% che scade domani.

I voli partono dai principali aeroporti in cui la compagnia aerea opera per viaggiare a febbraio.

Tantissime le destinazioni per chi parte da Bergamo e da Roma Ciampino, ma anche da Malpensa, Bologna, Cagliari, Palermo e dagli altri scali Ryanair.

Tra le mete fuori dal comune che vi consigliamo di visitare c’è Bristol. Questa città del Sud-Ovest dell’Inghilterra è famosa soprattutto per il suo ponte sospeso, il Clifton Suspension Bridge sul fiume Avon. Dai suoi 101 metri di altezza offre una splendida visuale a 360 gradi della città. Per attraversarlo bisogna pagare un biglietto d’ingresso ma lo si può attraversare 50 volte (ci sono anche sconti per i gruppi). Il sabato, la domenica e nelle feste comandate alle 15 parte un tour gratuito con i volontari che spiegano a visitatori la storia del ponte,

Bristol è una città che vanta una lunga storia marittima. Si può salire infatti sulla Brunel’s SS Great Britain, una nave museo, al cui interno si possono ammirare le cabine, la cappella e la sala macchine, perfettamente ricostruite, con lo scopo di mostrare come appariva una nave in epoca Vittoriana. Ma Bristol è anche una città moderna e all’avanguardia, con street art – si può ripercorrere l’itinerario dei murales di Banksy che è originario proprio di Bristol – e musica underground, in particolare il genere trip-hop. Ryanair vola a Bristol da Bergamo e da Bologna e tra poco anche da Malpensa.

La migliore destinazione, eletta European Best Destinations del 2019, è però Budapest. È stata ritenuta per quest’anno la migliore meta per un city break, la migliore per una fuga romantica (tra poco è San Valentino), la migliore per un viaggio culturale e gastronomico, la migliore per una vacanza con gli amici, la migliore per la vita notturna, la migliore per il wellness – in città ci sono i famosissimi Bagni Gellért – e anche la più Instagrammabile. Budapest ha ottenuto i migliori voti in tutte queste categorie. Ci sono voli Ryanair diretti da Bergamo e da Ciampino.