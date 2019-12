Ryanair, le offerte per iniziare bene il 2020: a gennaio si vola a meno di 6 euro

editato in: da

Hai deciso di trascorrere il Natale in famiglia, ma hai già l’acquolina in bocca al sol pensiero di organizzare la prossima vacanza in Europa? La nuova super offerta di Ryanair sembra proprio fare al caso tuo: a gennaio potrai volare verso tantissime destinazioni al prezzo, davvero irrisorio, di 9,99 euro.

Che tu abbia voglia di un romantico weekend fuori porta, di una settimana di relax in una città europea o di una semplicissima toccata e fuga in concomitanza dell’inizio della famigerata stagione dei saldi, si tratta di una promozione da cogliere assolutamente al volo.

Non tutti i voli potranno essere acquistati a questa cifra, ma anche quelli che al momento possono essere prenotati con 16,99 o 22,99 euro sono ugualmente super convenienti. Abbondano, peraltro, le rotte che costano poco meno di 6 euro, ragion per cui si tratta di un calendario di voli e partenze davvero ricco di ghiottissime offerte.

Tra i tanti itinerari low cost possibili, abbiamo pensato di selezionarne alcuni per voi. Potrai partire, ad esempio, alla volta di Londra, a caccia di affari lungo l’affollatissima Oxford Street o nei fantastici mercatini che animano le zone più caratteristiche della Capitale. Londra, in questo periodo dell’anno, è semplicemente fantastica, per cui non precluderti la possibilità di andartene a zonzo nei parchi nella città. E chissà, magari, con un po’ di fortuna, potrai addirittura goderti lo spettacolo del Big Ben spruzzato di neve. Si vola sia da Milano Bergamo che, con appena qualche euro in più, da Torino, Ancona e Brindisi.

Oppure, se lo preferisci, potrai volare a bordo di un aereo della flotta Ryanair alla volta di Vienna. E ti stregherà, col suo fascino regale e maestoso, non appena metterai piede sul suolo austriaco. L’inverno da queste parti è pungente, eppure contribuisce a rendere ancor più fiabesca l’atmosfera di questa incantevole capitale europea tutta da scoprire. Ci sono voli, da Roma Fiumicino, al prezzo di 5,62 euro.

Nel mese di gennaio 2020 potrai arrivare, perché no, anche a Dublino e scoprire, in un periodo relativamente tranquillo, una città dal fascino magnetico. Porta con te sciarpa e guanti ed accertati di non perdere nessuna delle attrazioni che questa meta ha in serbo per i turisti, coste selvagge incluse. Potrai raggiungerla sia partendo dalle regione del Nord che dagli aeroporti del Meridione, come Bari e Napoli.

Se hai voglia di una destinazione diversa però valuta Toulouse, o Tolosa che dir si voglia, in Francia. Non è certamente caotica come la ben più gettonata Parigi, ma si tratta comunque di una destinazione imperdibile. La romantica atmosfera della città rosa farà subito breccia nel tuo cuore e in un attimo scoprirai di esserti follemente innamorato dei suoi sontuosi giardini, dei palazzi rinascimentali e dei ponti che attraversano il fiume Garonna. Si parte a 9,99 euro sia da Napoli che da Palermo.