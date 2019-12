Ryanair, voli super low cost a partire da 5 euro

editato in: da

Come si fa a non viaggiare quando si trovano offerte online come quelle che, ogni tanto, fa Ryanair? Voli a partire da 4,99 euro, addirittura meno di 5 euro. La compagnia aerea low cost ha appena lanciato la sua ennesima promozione da cogliere al volo. Si può viaggiare per tutto il mese di gennaio.

Non tutti i voli hanno questo prezzo a dir poco scandaloso, ma ce ne sono abbastanza per organizzare la prossima vacanza, anche se non se ne aveva la minima intenzione.

Ecco alcuni esempi disponibili e che consigliamo di non farsi scappare.

Si può partire verso la Gran Bretagna, prima che la Brexit imponga una trafila lunghissima per entrare nel Paese (dal fine gennaio molto probabilmente ci vorrà il passaporto e richiedere qualche giorno prima un visto d’ingresso, quindi addio voli last minute). Ci sono voli per Londra e i due aeroporti di Stansted e Southend, ma anche per Bristol che, se non l’avete mai visitata, vale davvero la pena. Ci sono voli da 4,99 euro da Milano Bergamo e Malpensa, da Roma Ciampino, da Napoli, Bologna, Cagliari, Bari e da Pisa.

Se poi siete fan di Banksy, ci sono diversi itinerari per ammirare le sue prime opere, dato che lo street artist più famoso (e quotato al mondo) è originario di questa città. I voli a questi prezzi partono da Bergamo.

Altrimenti volate in Francia, perché c’è la super offerta per andare Bordeaux. Scoprirete che il vino non è il suo unico pregio (anche se visitare la Cité du Vin, fare una degustazione in una “cave” e soggiornare in uno châteaux circondati dai vigneti è un’esperienza unica). Le sue piazze meravigliose – la più grande è Patrimonio Unesco – e i suoi quartieri moderni disegnati da archistar, magari da girare in bicicletta, valgono un viaggio. Ci sono voli dall’aeroporto di Venezia Treviso e da Bari.

E che dire di un weekend a Barcellona? Anche se ci siete stati decine di volte, per quel prezzo vale assolutamente la pena. Anche solo per trascorrere le serate nei tapas bar o per rilassarsi davanti al mare di Barceloneta e godere del clima mite che questa città offre. Ci sono voli da 4,99 euro in partenza da Pisa e da Alghero.