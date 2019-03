Ryanair, voli scontati per gli studenti Erasmus

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per gli studenti del programma Erasmus.

Biglietti d’andata scontati del 15% e bagaglio gratuito su tantissime destinazioni.

Per potere godere di questo vantaggio e regalarsi un bella vacanza low cost bisognerà essere in possesso di una tessera ESN valida.

Molti i voli in partenza da Milano Bergamo a partire da 7,88 euro: Bratislava, Bucarest, Lussemburgo, Timisoara (Romania) e Ostrava (Repubblica Ceca).

Proprio Ostrava è una delle città più belle d’Europa, ma poco conosciute. È stata la città industriale più importante del Paese, e tutt’oggi è caratterizzata da un’architettura moderna e innovativa. Un lato di essa rimane nascosta agli occhi del visitatore: l’enorme città sotterranea dove ogni giorno scendevano migliaia di minatori. Questi edifici, ormai dismessi, sono diventati dei beni culturali nazionali ed è in atto una grande opera di riqualificazione. Il suo soprannome è ‘cuore d’acciaio’.

Tanti anche i voli in offerta da Malpensa: i meno costosi, a partire da 12,98 euro, sono quelli per Berlino e per Kaunas (Lituania), ma per qualche euro in più si vola anche a Porto, Siviglia, Madrid o Londra. Nel 2022 Kaunas sarà Capitale europea della cultura, ma già oggi lo è della Lituania. Vale la pena visitarla per tempo. C’è chi la considera la piccola Parigi dell’Est. Il grande centro urbano sorge su una piccola penisola situata alla confluenza di due fiumi. Questo ha contribuito allo sviluppo culturale e storico di Kaunas. Le tipiche passeggiate vicino ai fiumi han dato l’ispirazione anche a molti artisti.

Da Roma Ciampino ci sono voli scontatissimi per Malta, Francoforte e Atene. Anche la Capitale greca è un’ottima meta low cost da visitare tutto l’anno. Se da un certo punto di vista è da sempre associata al fulgore dell’età classica, non bisogna dimenticare che questa è una città dai mille volti. Da non perdere il pittoresco quartiere di Monastiraki, a poca distanza dall’Acropoli, così come Psirri, un quartiere un tempo considerato una delle zone più degradate di Atene e che oggi è stato riqualificato al punto da diventare uno dei luoghi più famosi per la cultura alternativa della città. E infine, la zona di Exarchia, che è stata trasformata in un vero museo a cielo aperto, ricoperto di graffiti e popolato da studi di design e gallerie d’arte.

Ma ci sono offerte in partenza da tutti gli aeroporti in cui opera Ryanair: Venezia, Bologna, Pisa, Ancona, Bari, Torino, Perugia, Verona.