Ryanair, voli scontati in partenza dall’Italia dal 21 giugno

Ryanair ha annunciato i piani di ri-partenza per l’estate 2020. La compagnia low cost riprenderà i collegamenti con l’Italia a partire dal 21 giugno. Le rotte – 500 da e per l’Italia – così come la loro frequenza saranno incrementate a partire dall’1 luglio.

Gli italiani possono quindi prenotare una vacanza a prezzi vantaggiosi potendo scegliere tra soggiorni al mare, lasciandosi stupire dalla bellezza dei paesaggi e dei chilometri di costa che il nostro Paese vanta, isole che nascondono tradizioni centenarie e angoli nascosti di meraviglia, lunghe passeggiate e momenti di relax tra la natura lussureggiante della montagna, o potranno dedicarsi alla scoperta delle più famose città d’arte o degli antichi borghi. Dal 7 giugno la Sicilia apre ai turisti e dal 15 giugno riapre per i viaggi domestici anche la Sardegna.

Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte: l’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate sul sito di Ryanair dai visitatori provenienti da Irlanda, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Belgio, Francia e Polonia.

Tra gli italiani, le destinazioni più popolari, oltre al Belpaese, sono quelle di mare come la Grecia, dove gli italiani potranno andare a partire dal 15 giugno, Cipro, Malta, Spagna e Israele.

Ryanair continuerà quindi a servire 29 aeroporti in Italia con collegamenti diretti alle regioni tutto l’anno.

Per festeggiare la revoca delle restrizioni di viaggio, la compagnia irlandese ha messo in vendita biglietti a partire da 39,99 euro a tratta, per viaggi nei mesi di luglio e agosto. La prenotazione dovrà essere effettuata entro la mezzanotte di sabato 6 giugno esclusivamente.

“Ora che l’Europa è aperta ai viaggiatori”, spiega la compagnia in una nota “coloro che hanno subìto la cancellazione del proprio volo nei mesi scorsi a causa delle restrizioni imposte per il Covid-19, avranno l’opportunità di utilizzare il proprio voucher Ryanair”.