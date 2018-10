Ryanair, voli scontati per una fuga d’autunno

editato in: da

Per celebrare l’arrivo dell’autunno con un bel viaggio (scontato), Ryanair ha lanciato un’offerta limitata per acquistare biglietti aerei a prezzi ridotti del 25%.

L’offerta si chiama “Fuga d’autunno” e permette di prenotare un viaggio last minute alle tariffe più basse.

Si può viaggiare tra novembre 2018 e marzo 2019. Le prenotazioni online scadono a mezzanotte di domenica 7 ottobre.

“L’autunno è arrivato e le nostre tariffe cadono come le foglie”, ha dichiarato Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair. “Questa fantastica offerta terminerà alla mezzanotte di domenica 7 ottobre, quindi consigliamo ai nostri clienti di accedere subito al sito e di prenotare già oggi la loro vacanza”.

Tra i voli più interessanti abbiamo trovato un Milano Bergamo – Barcellona a 9,78 euro (andata) con ritorno a 12,99 euro. Un Bergamo – Budapest sempre a 9,78 euro con ritorno anche più eonomico: 9,29 euro. E anche un Bergamo – Riga da 9,78 euro e altrettanto per il ritorno. Con poco più di 20 euro in pratica si può trascorrere un long weekend in una città europea.

Ma ci sono offere anche da Malpensa, come l’andata a Berlino a 5 euro e ritorno a 15,29 (chi può stare via 15 giorni torna con 5 euro!).

Da Roma Ciampino ci sono tanti voli con andata a 9,78 euro (Bucarest, Bratislava, Malta, Sofia, Palma ecc) con biglietti di ritorno a partire da 9,99 euro. Così come da Fiumicino, dove abbiamo scovato voli da 9,78 euro (solo andata), ma anche un interessantissimo volo per Tel Aviv con andata a 28,41 euro e ritorno a 47,24 euro per un totale di 75,65 euro che è pochissimo.

C’è un Brindisi – Berlino per chi vuole fare una scappata in giornata a 4,89 euro per l’andata e altrettanto per il ritorno: con meno di 10 euro si può fare un giro a Potsdamer Platz, sedersi in un locale per un Würstel con la birra e e tornare a casa.

C’è anche un Pisa – Malta a 5,86 euro con ritorno a partire da 5,99 euro. Ottimo per chi deve ancora andare in vacanza e desidera fare qualche tuffo al mare.

Biglietti da 9,78 euro se ne trovano anche partendo dagli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Comiso, Crotone, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona.