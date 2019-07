Ryanair, voli in offerta per viaggiare fino a ottobre

editato in: da

Per festeggiare i 100 milioni di passeggeri che sono transitati dall’aeroporto di Milano Bergamo, Ryanair ha lanciato un’offerta valida per le prenotazioni effettuate entro la mezzanotte di venerdì 12 luglio.

Si possono prenotare centinaia di aerei in partenza dallo scalo di Bergamo a partire da 14,99 euro per viaggiare fino alla fine di ottobre 2019.

Nei 17 anni dall’inizio dell’operatività dallo scalo bergamasco, Ryanair ha incrementato il proprio traffico annuo a Milano Bergamo passando da 360.000 a più di 11 milioni di passeggeri (previsti entro quest’anno).

Quello di Bergamo è il primo aeroporto di Ryanair in Italia e il terzo all’interno del proprio network europeo, con 18 aeromobili e 540 posti di lavoro diretti legati agli equipaggi Ryanair basati a Bergamo.

Per l’anno 2019/2020 gli operativi Ryanair comprendono 96 rotte, tra cui sei nuove destinazioni estive e nove per la stagione invernale, per un totale di 11,1 milioni di clienti all’anno.

I passeggeri in partenza dall’Italia possono quindi già da ora prenotare già le loro vacanze fino a marzo 2020, usufruendo di tariffe ancora più basse e dei miglioramenti del servizio clienti di Ryanair nel 2019, tra cui: