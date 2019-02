Ryanair, voli in offerta per viaggiare a marzo

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta con voli low cost per partire a marzo.

Ci sono biglietti a partire da 9 euro (solo andata) da alcuni scali italiani verso destinazioni perfette per i primi weekend di primavera.

Da Milano Bergamo, Malpensa, Bologna e Pisa ci sono voli per Londra, un’ottima meta da visitare quando le temperature iniziano a essere più miti e si può passeggiare tranquillamente all’aria aperta. Il quartiere più cool da visitare ora a Londra è Smithfield, che ospita alcuni degli edifici più antichi d’Inghilterra. Come l’ospedale di San Bartolomeo, il più antico del Paese, risalente al 1123. Un luogo destinato ad attirare molti appassionati di Sherlock Holmes, considerando come alcune storie siano state scritte proprio qui, al tempo in cui Sir Arthur Conan Doyle studiava medicina. L’intera area è caratterizzata da un fitto intreccio di stradine e una delle più antiche, sia della zona che di tutta Londra, è Cloth Fair. Luogo caro ai mercanti fin dal Medioevo, dove agli inizi del XIX secolo aprì le porte il Rising Sun Pub ancora in attività .

Clima ideale, quello di marzo, per volare anche a Berlino. Chi vuole organizzare una visita nella Capitale tedesca, Kreuzberg è il quartiere su cui puntare. Conosciuto per la vita notturna e l’atmosfera libera e grintosa, questo quartiere nel cuore della città – famoso per il ponte Oberbaumbrücke – ha iniziato ad attirare un pubblico più adulto grazie all’apertura di negozi chic, alberghi e ristoranti. Oggi, qui si può trovare il fascino della vecchia Berlino unito alla modernità di una tra le Capitali più vivaci d’Europa. Ci sono voli in partenza da Napoli, Palermo e Alghero.

Ottima meta è anche Bratislava, in Slovacchia, destinazione perfetta per un long weekend low cost. Chi ha un budget ridotto (Londra e Berlino sono sicuramente più care) si ha modo di visitare una città ricca di storia e di contrasti (la Slovacchia apparteneva al blocco comunista), di bellezze e di edifici di pregio. Il centro storico è piccolo, ma delizioso. Sembra una piccola Praga, specie se la si ammira dall’alto del castello e lo sguardo si perde tra i tetti rossi delle case. La città antica si può girare tutta a piedi, tra una scultura e l’altra. Ci sono voli da Bologna e da Alghero a prezzi bassissimi.