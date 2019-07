Ryanair, voli in offerta per partire quest’autunno

editato in: da

Non siamo ancora partiti per le vacanze estive che già possiamo pensare a come trascorrere i weekend autunnali. È partita una nuova promozione Ryanair con biglietti aerei scontati del 20% per viaggiare tra l’1 settembre e il 30 novembre. L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 2 luglio.

Poche ore per pensare e organizzare un mini break in una città d’arte europea o un ultimo tuffo al mare.

Ci sono voli a partire da 9,99 euro per tantissime destinazioni. Come Berlino, per esempio, raggiungibile da Milano Bergamo, Roma Ciampino, Venezia Treviso, Bari, Bologna, Catania, Pisa e Palermo. È la città ideale da visitare in autunno, prima che arrivi il gelo invernale. Si può noleggiare una bicicletta e girare per i quartieri. Da non perdere Kreuzberg, famoso per la vita notturna e l’atmosfera libera e grintosa. Questo quartiere nel cuore della città, dove si trova anche il ponte a due livelli sulla Sprea, Oberbaumbrücke, ha iniziato ad attirare un tipo di turismo più adulto grazie all’apertura di negozi chic, nuovi alberghi e bellissimi ristoranti. Oggi, qui si può trovare il fascino della vecchia Berlino unito alla modernità di una delle Capitali più vivaci d’Europa.

Con 19,98 euro a tratta si può volare anche a Porto da Bergamo, Malpensa, Ciampino, Venezia Treviso, Bari, Bologna, Brindisi e Cagliari. Porto è una città affascinante e molto vivace, che sta diventando una delle mete turistiche più apprezzate d’Europa. Questa città marinara ha un passato glorioso e i suoi monumenti ne sono una prova. Da visitare, tra l’altro, c’è una delle chiese più spettacolari del Portogallo, la chiesa di San Francisco. Impossibile partire senza aver provato un bicchiere di Porto locale.

Con poco più di 24 euro, infine, si parte per Marrakech, dove fa sempre trovare il caldo. Questa città del Marocco ha sempre il suo fascino. Cercate un riad in una zona centrale, magari con piscina e spa, come La Mamounia o Dar Darma, per godervi l’atmosfera esotica del luogo e poi perdetevi tra i vicoli del suq, tra i giardini Majorelle, nelle sale del museo dedicato a Yves Saint Laurent e per le strade e i mercati della città rossa. È una delle città più magiche che ci siano. Ci sono voli in partenza da Bergamo, Ciampino, Napoli, Pisa e Catania.