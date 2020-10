Ryanair, voli a metà prezzo per tutta Europa

editato in: da

Con l’estate ormai alle spalle e le temperature che scendono repentinamente, è impossibile non vivere un po’ di malinconia nel ripensare alle belle vacanze dei mesi scorsi. Perché allora non regalarvi un fine settimana alla scoperta di qualche splendida meta europea, approfittando dell’incredibile promozione Ryanair?

La compagnia aerea low cost ha deciso di lanciare un’offerta lampo davvero succulenta, nella speranza di dare ai suoi passeggeri un motivo in più per partire alla volta delle più belle città del nostro continente. Prenotando un viaggio entro la mezzanotte di oggi, venerdì 2 ottobre, potrete usufruire di uno sconto del 50% sulle tariffe dei voli di tutto il network europeo. La promozione, valida per viaggiare dal 2 ottobre al 30 novembre 2020, scade nelle prossime ore: affrettatevi per usufruire di prezzi imbattibili.

Non avete idea di quale meta scegliere, tra le tantissime proposte da Ryanair? Potreste seguire i nostri suggerimenti: ad esempio, una destinazione assolutamente da visitare almeno una volta nella vita è la splendida città di Colonia. Perla della Germania occidentale affacciata sulle rive del fiume Reno, possiede un fascino decisamente raro grazie all’incredibile trasformismo subito negli ultimi decenni. Futuristiche architetture moderne affiancano elementi tradizionali che donano una connotazione unica alla città. Lasciatevi sorprendere dal suo centro storico e dall’imponente Duomo, ancora oggi meta di pellegrinaggi. Da Bologna, potrete raggiungere Colonia a partire da appena 9,99 euro.

Siete mai stati a Bucarest? L’incantevole cittadina rumena è uno scrigno di bellezze apprezzate da turisti di tutto il mondo, e non è certo un caso se in passato veniva soprannominata la “piccola Parigi”. Il suo Arco del Trionfo, dal quale si snodano diversi lunghissimi viali alberati, ricorda davvero molto quello della capitale francese, ed è altrettanto suggestivo. Nel cuore del suo quartiere storico, la città ospita il maestoso Palazzo del Parlamento: pensate, è l’edificio più pesante al mondo e il secondo per grandezza (prima di lui, solo il Pentagono statunitense. Partendo da Roma Ciampino, potrete trovare biglietti per Bucarest da soli 7,99 euro.

Se infine preferite rimanere in Italia, potreste scegliere una splendida città d’arte che vi offra ancora temperature gradevoli come Catania, la regina del barocco. Da Venezia, ci sono biglietti che partono addirittura da 4,99 euro. E una volta raggiunta la cittadina alle falde dell’Etna, non avrete che l’imbarazzo della scelta: godetevi una bella passeggiata lungomare, ammirando le acque cristalline di una delle mete turistiche estive per eccellenza, e poi immergetevi tra le viuzze del centro storico, per scoprire le tante perle architettoniche che vi sono racchiuse.