Ryanair, voli low cost per partire a novembre

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova promozione per viaggiare a novembre a prezzi che partono da 12,99 euro (a tratta).

Tantissime le mete low cost per le prossime micro-cation dove andare, raggiunte dalla compagnia aerea che opera in tantissimi aeroporti italiani. Novembre è il mese ideale per visitare una Capitale europea, prima che faccia troppo freddo, o per rinvigorire la tintarella appena sbiadita.

Tra le mete calde consigliate c’è Tenerife, uno straordinario microcosmo delle Canarie dove la temperatura è sempre ottimale. L’isola, coronata dal vulcano TeiL’isola, coronata dal vulcano Teide, è ricca di paesini pittoreschi, paesaggi spettacolari e spiagge da sognode, è ricca di paesini pittoreschi, paesaggi spettacolari e spiagge da sogno. Ci sono voli da Milano Malpensa, Milano Bergamo, Bologna, Pisa, Venezia Treviso.

Un’altra meta calda è Amman, in Giordania. Si può fare shopping nei suq e tante escursioni nei siti archeologici più belli del mondo. Chi ama l’esperienza della città più autentica ed esotica dovrebbe immergersi nella Vecchia Amman, il centro o Balad, che presenta numerosi negozi e venditori ambulanti nel suq degli oggetti autentici e delle spezie, dove passeggiare nei vicoli stretti e contrattare i prezzi. Un labirinto di strade con un mercato di spezie, souvenir e abiti. ma non bisogna perdersi Jerash, un’antica città Romana nonché il sito più famoso della Giordania dopo Petra. Ci sono voli da Bergamo e da Bologna.

Non è una meta calda a novembre, la Georgia, ma vale la pena andarci perché è una delle nuove rotte raggiunte da Ryanair. Si potrà volare da Bologna a Kutaisi due volte alla settimana e quattro volte la settimana si potrà volare da Milano – Bergamo Orio al Serio verso la Capitale Tbilisi. Due città perfette per un long weekend. Le offerte per queste mete sono già scadute, ma ce ne saranno ancora a breve. In ogni caso, il volo di andata costa meno di 30 euro.