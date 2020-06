Ryanair, voli low cost per la Grecia e la Spagna: offerta lampo

editato in: da

Avete già prenotato la vostra vacanza estiva? Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto: Ryanair ha infatti lanciato una promozione strepitosa per volare verso alcune delle destinazioni europee più belle di sempre. Spiagge splendide e tanto divertimento saranno le parole chiave della vostra avventura.

La compagnia aerea low cost è tornata in pista con tantissime novità, a partire dall’Italia. Sono molte le nuove rotte che permetteranno ai passeggeri di raggiungere le perle nascoste del nostro Paese, per chi desidera concedersi una vacanza a pochi passi da casa. Se invece puntate alle sempreverdi località turistiche quali la Grecia e la Spagna, arriva ora l’offerta che fa per voi. Prenotando entro il 3 luglio, potrete trovare biglietti a prezzi scontati per il vostro volo da effettuare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 2020.

Naturalmente, i posti sono limitati: se volete approfittare dell’occasione, non dovreste proprio perdere altro tempo. Inoltre, Ryanair offre ai suoi passeggeri un’ulteriore garanzia, modificando la propria policy in merito al cambio volo. Per tutti i biglietti acquistati dal 10 giugno sui viaggi da effettuare tra luglio e agosto 2020, è possibile cambiare volo in maniera gratuita, aggiungendo solamente l’eventuale differenza di prezzo con il nuovo biglietto. Insomma, potrete prenotare in tutta sicurezza: che state aspettando?

Per quanto riguarda la destinazione, l’offerta è molto ampia. Quest’anno, tra le mete più gettonate ci sono sicuramente la Spagna e la Grecia. E allora, da Venezia potrete volare a Ibiza a partire da appena 12,99 euro. La capitale europea della movida notturna vi aspetta con tantissime sorprese: le sue splendide spiagge dorate sono un vero capolavoro della natura, e chi non vorrebbe concedersi un tuffo rinfrescante nelle meravigliose acque cristalline del Mediterraneo? Se poi vi rimane un po’ di tempo tra una tintarella e un bagno in mare, fate una bella passeggiata nel centro storico di Ibiza: ne rimarrete affascinati.

Volendo rimanere sulla terraferma, un’altra bellissima meta tutta da esplorare è Alicante. Perla della Costa Blanca, nel sud-est della Spagna, la città offre moltissime attrazioni, tra cui alcune delle spiagge più suggestive del Mediterraneo. Lunghe distese sabbiose e piccole calette incastonate tra le rocce si alternano in un paesaggio da sogno, dove potrete godervi un po’ di relax. Partendo da Bergamo Orio al Serio, potrete raggiungere Alicante a soli 12,99 euro.

E che dire della Grecia? Da Roma Fiumicino, volare a Kos costa solamente 25,68 euro. E una volta raggiunta la splendida isola del Dodecaneso, non dovrete far altro che divertirvi. Anche qui, naturalmente, a farla da padrone sono spiagge bellissime e acque turchesi. Ma ad attirare i turisti sono anche i tanti locali che si affacciano sul lungomare e sulle vie del centro: potrete gustare alcune squisite leccornie locali e concedervi qualche ora di divertimento.