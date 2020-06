Ryanair, voli in offerta per viaggiare in Italia quest’estate

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per volare in Italia a partire da 9,99 euro a tratta. Si può viaggiare dall’1 luglio al 31 agosto 2020. L’offerta scade alla mezzanotte del 12 giugno.

Tante le tratte che ormai sono ripartite e che stanno ripartendo dagli scali italiani operate dalla compagnia aerea low cost. A partire dal 23 giugno, per esempio, riprendono i collegamenti dall’aeroporto di Napoli con 29 rotte, la cui frequenza sarà incrementata a partire dall’1 luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

Un’ottima occasione per visitare la poliedrica Napoli, con i suoi colori, le voci e gli scorci unici che la rendono famosa in tutto il mondo, ma anche la natura della Costiera e del Vesuvio, un viaggio tra passato e presente tra i segreti dell’antica Pompei e la maestosità della Reggia di Caserta, alla scoperta delle prelibatezze enogastronomiche locali e della genuina ospitalità degli abitanti.

Inoltre, la compagnia ha annunciato qualche giorno fa che rimuoverà il supplemento sul cambio volo per tutti i clienti che prenoteranno un viaggio nei mesi di luglio e agosto, permettendo loro di pianificare le vacanze estive in tutta tranquillità nel caso i loro programmi dovessero cambiare.

Ci sono parecchi voli anche per la Sicilia, con Palermo, Catania e Trapani. Quest’anno l’isola sarà una delle mete più richieste per le vacanze. Del resto, non ha nulla da invidiare alle mete esotiche straniere perché qui c’è davvero tutto: storia, cultura, gastronomia e un mare da favola. Ci sono anche delle spiagge isolate e poco conosciute dove non trovare ressa, in un anno particolare come il 2020 in cui il distanziamento sociale è d’obbligo. Vene ne sveliamo una: la spiaggia Isola delle Correnti, nell’estremo meridionale della costa Sud della Sicilia ed è anche lo spartiacque tra il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo.

E poi ci sono voli in offerta per la Sardegna, ora che la Regione ha deciso che tutti i turisti saranno i benvenuti senza test né quarantena, solo l’obbligo di registrazione sul portale Sardegna sicura che terrà traccia dei loro movimenti, pur tutelando la loro privacy. Da Cagliari – dove arriva Ryanair – parte la costa di Teulada, una delle più spettacolari dell’isola, con spiagge di dune di sabbia fine come borotalco e un mare dalle sfumature caraibiche.