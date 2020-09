Ryanair, voli a 5 euro per viaggiare fino a fine dicembre

editato in: da

L’estate è finita ma la voglia di viaggiare non lo è di certo. Ed è proprio per questo motivo che Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese, ha deciso di lanciare delle offerte dedicate al nostro straordinario Paese. Tantissimi biglietti a 5 euro e per viaggiare fino a fine dicembre del 2020.

Un promozione di cui poter approfittare fino al 25 settembre del corrente anno per poi spiccare il volo dal 1/10/20 al 31/12/20, ponti e Capodanno compresi. Tante le mete da poter visitare in Italia, e tante le destinazioni da raggiungere con biglietti a basso costo. Ma noi vogliamo darvi alcuni imperdibili consigli.

La meravigliosa città di Parma è stata rinominata Capitale della Cultura. E lo sarà nel 2021 dopo avervi dovuto rinunciare nel 2020 a causa della pandemia ancora in atto. E allora perché non approfittare di questa promozione per andare a visitare i preparativi di questo imperdibile evento e tutte le sue bellezze? Del resto Parma è ricca di monumenti importanti, chiese da non perdere, un museo eccellente e una cucina che bisogna provare almeno una volta nella vita. I voli a 5 euro (a tratta) partono dall’aeroporto di Cagliari.

Oppure perché non approfittare di questi prezzi stracciati per fare una visita a Verona, dove un concentrato di testimonianze artistiche, storiche e culturali fanno innamorare follemente tutti i suoi visitatori? Senza dimenticare, chiaramente, il suo forte legame con la vicenda d’amore tra Romeo e Giulietta che trova la sua degna conclusione sotto al famoso balcone della bella Capuleti. I voli per Verona e a soli 5 euro a tratta partono dall’aeroporto di Cagliari.

Infine, ma non per importanza, vi consigliamo di fare un salto a Bologna, capoluogo della splendida Emilia Romagna. Qua, oltre a cibo sublime, è possibile anche lasciarsi andare tra degli straordinari luoghi dello spirito, come la chiesa di San Luca a cui si giunge attraversando ben 6 chilometri di portici o il complesso delle 7 chiese, scenografico e bellissimo e la chiesa di Santa Maria con lo straordinario “Compianto”. I voli per Bologna a soli 5 euro a tratta partono dagli aeroporti di Catania e di Alghero.

Insomma, non resta che scegliere la meta e partire con questi prezzi bassissimi alla scoperta di tutte le meraviglie italiane.