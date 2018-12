Ryanair vola in Croazia dalla primavera del 2019

editato in: da

Ryanair ha annunciato che da aprile 2019 volerà in Croazia.

Ci saranno due voli settimanali che partiranno dallo scalo di Milano Bergamo verso Zara.

Sulla costa della Dalmazia, Zara è una località di mare ma è anche un luogo dall’antica storia. Famosa per le rovine romane e veneziane che disegnano il suo centro storico, a cominciare dal foro e fino al convento di Santa Maria, trascorrervi le vacanze significa rilassarsi in spiaggia, dinnanzi a un mare cristallino.

Si può scegliere tra spiagge di sabbia e di ciottoli, spiagge con gli scogli e altre terrazzate. E poi spiagge con giochi per i bambini oppure con attrezzature per gli sport acquatici. E per la sera, ci sono locali aperti fino a tarda notte per aperitivi e feste fronte mare.

Chi decide di andarci a primavera, quando non si può ancora fare il bagno, tanti sono comunque i monumenti che si possono ammirare. La chiesa di San Donato è uno dei più importanti monumenti bizantini della Dalmazia, costruito all’inizio dell’IX secolo sul selciato del foro romano. È il simbolo della città. Una visita qui è imprescindibile.

Tra gli altri luoghi da visitare troviamo poi il Parco Regina Jelena Madije, il più antico della città, realizzato nel 1829 sulla cima del bastione Grimaldi. E infine piazza del Popolo, il cuore della vita pubblica cittadina fin dal Rinascimento, costruita nel punto in cui sorgeva la “platea magna, la piazza grande medievale.

Ryanair aveva annunciato le rotte estive del 2019 già a maggio 2018, con un anno di anticipo. Oltre a Zara, ci saranno, infatti, ben 53 nuove destinazioni raggiungibili direttamente dall’Italia partendo dai 29 scali dove opera la compagnia.