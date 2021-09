Ryanair “Acquista un volo, ne riceverai un altro a metà prezzo&...

editato in: da

L’estate sta finendo, ma non per programmare una fuga a settembre e ottobre. Ci sono mete perfette e tutte da scoprire, città d’arte e destinazioni in Europa da raggiungere nei prossimi due mesi, godendo delle temperature piacevoli e miti, e di giornate di sole, senza la calca dei turisti.

Con Ryanair, se si prenota un volo entro la mezzanotte di oggi, 1 settembre, il conto dei biglietti aerei si alleggerisce: un biglietto a prezzo pieno, e il secondo pagato la metà.

Vacanze di fine estate super convenienti

Con la promozione “Acquista un volo, ne riceverai uno a metà prezzo” la compagnia aerea lancia sconti su più di 1.000 rotte del proprio network. Dunque è tempo di pianificare un viaggio di inizio autunno approfittando di tariffe super agevolate: viaggiare a settembre e ottobre 2021 sarà infatti molto conveniente. Il mare di Sicilia, Sardegna, Puglia, delle Baleari e della Grecia, ideale a inizio settembre, quando pace e tranquillità regnano sulle spiagge e regalano momenti di puro relax. Ma anche bagni di cultura e bellezza nelle numerose città d’arte italiane e nelle imperdibili capitali europee raggiunte da Ryanair.

Parti con un amico e paghi la metà

Si parte in compagnia per usufruire dell’offerta Ryanair: dopo aver scelto la destinazione, il compagno di viaggio che volerà con voi pagherà metà prezzo del biglietto. I posti sono molti sulle diverse rotte europee, ma è necessario prenotare con rapidità perché la promozione scade alla mezzanotte.