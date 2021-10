Ryanair: acquista un volo, il secondo è a metà prezzo

Stai pianificando un romantico weekend per due in Europa? Se vuoi partire entro il 15 dicembre puoi usufruire della nuova promozione Ryanair, che permette di avere uno sconto del 50% sul secondo biglietto prenotato sullo stesso volo. La disponibilità è però limitata: la prenotazione deve essere effettuata entro la mezzanotte del 07/10/21, ed è naturalmente valida solo sul secondo passeggero.

La promozione non si applica sulle rotte nazionali, ma solo su tratte internazionali selezionate e su tariffe Value. Ovviamente, non è cumulabile con altre offerte speciali, sconti o promozioni.

Dove sarà possibile volare con questa offerta? A seconda dell’aeroporto di partenza, le destinazioni sono piuttosto variegate:

Suceava, Timisoara, Oradea e Bucarest, in Romania

Bratislava in Slovacchia

Malta

Vienna in Austria

Danzica e Katowice in Polonia

Sofia in Bulgaria

Riga in Lettonia

Dusseldorf in Germania

Zagabria in Croazia

Pafos a Cipro

Londra e Manchester nel Regno Unito

Rabat, Fez, Agadir, Tangeri e Marrakech in Marocco

Aqaba in Giordania

Leopoli in Ucraina

Il nostro consiglio è quello di prenotare per la prima metà di dicembre, per visitare i mercatini natalizi caratteristici del Nord Europa. Austria, Lituania, Svezia, Norvegia e Lettonia possono essere magiche come non mai in questo periodo. L’Austria è inoltre una destinazione molto gettonata in questo periodo per gli amanti dello sci, grazie alla fitta e organizzatissima rete di impianti sciistici.

Chi invece tollera poco il freddo e desidera regalarsi una pausa soleggiata, prenotando a novembre per il Marocco o la Giordania, può ancora bearsi di climi miti e soleggiati. Se sogni di visitare il Marocco ti consigliamo di inserire Fez nel tuo itinerario, una delle città più affascinanti del Paese con le sue Moschee, la Medina e la celebre conceria: un luogo magico tutto da visitare e scoprire. E, quando altrove si battono le piste innevate, in Marocco si fa snowboard sulle dune di sabbia: uno sport “invernale” che offre agli appassionati la consueta dose di adrenalina.

Molto gettonata durante la bassa stagione Aqaba, splendida località di mare giordana, famosa per le spiagge e i fondali marini, ma anche porta d’accesso al sito di Petrae al deserto. La costa ricca di coralli e di vita sottomarina vi farà dimenticare di essere in pieno inverno.