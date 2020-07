Ryanair, scopri l’Europa ad agosto a prezzi scontati

editato in: da

Sarà un agosto bollente quello di Ryanair che promette sconti e viaggi convenienti verso alcune delle destinazioni più belle d’Europa. Chi prenota entro il 30 luglio un volo verso la Grecia o la Repubblica Ceca, per esempio, potrà pagare il volo di sola andata ben 9,99 euro a persona e poi viaggiare nella destinazione scelta dal 1° al 31 agosto.

Ecco che allora, per soli 9,99 euro (a persona e a tratta) si può programmare un viaggio a Praga e cercare alcuni dei posti più particolari della città. Chi ha voglia di stare all’aria aperta e rilassarsi può esplorare il fantastico Giardino dei Francescani, un polmone verde che trova spazio proprio nel cuore della città, vicino a Piazza Venceslao. Chi ha voglia di ammirare il centro, invece, può passeggiare lungo Ponte Carlo e visitare le torri che si trovano alle estremità, per poi avvicinarsi al castello e dirigersi verso Nový Svět, una piccola cittadella a fianco del maniero con stradine semi-deserte, tanto verde e caffè storici. Consigliato anche un tour sul fiume.

Voglia di mare? Con l’offerta a 9,99 euro (a persona, sola andata) si può volare anche a Corfù, in Grecia, godendo di questo piccolo paradiso. Si tratta dell’isola greca più vicina alle coste italiane, ricca di spiagge paradisiache, a tratti sabbiose a tratti rocciose, comunque sempre immerse in una natura rigogliosa a cui fanno sfondo mari cristallini. Non solo spiagge, ma anche bellezze da esplorare tra villaggi antichi e palazzi originali. L’ideale per chi cerca una vacanza lontana ed isolata.

Non solo voli a 9,99 euro. Nel grande catalogo di rotte Ryanair si possono trovare voli in offerta a 12,99 euro sola andata, sempre a persona, che consentono di arrivare a Parigi, per esempio, e scoprire la città della Torre Eiffel. Per chi è già stato qui, può cogliere l’occasione per tornare ed esplorare i posti insoliti della città parigina, come La Pagode, nel 7° arrondissement, un cinema insolito in cui si può bere tè nel giardino asiatico dopo ogni proiezione. Per chi vuole vedere Parigi dall’alto, invece, la soluzione ideale può essere salire su Le Ballon de Paris, una mongolfiera che si trova al Parc André Citroën; mentre chi ama andare per mostre potrà dirigersi al Palais de Tokyo, un museo originale dedicato all’arte moderna e contemporanea. Posti ideali per una vacanza da sogno.