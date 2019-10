Ryanair, sconto del 25% su oltre 200 destinazioni

editato in: da

Natale è arrivato in anticipo, dalle parti di Dublino. Nel corso dell’ultima settimana, infatti, Ryanair ha ideato diverse campagne promozionali su voli da novembre in poi.

Appena qualche giorno fa, ad esempio, era possibile acquistare migliaia e migliaia di biglietti per le destinazioni più disparate a partire da 5 euro per singola tratta.

A poco più di 48 dalla scadenza dell’offerta, la compagnia aerea low fare fondata da Tony Ryan è tornata ad allettare i viaggiatori seriali.

Come si legge nel messaggio promozionale, la compagnia irlandese offre migliaia di biglietti con uno sconto del 25% su singola tratta. L’offerta riguarda oltre 200 destinazioni in tutta Europa, inclusi i principali resort turistici, città e spiagge ed è valida su voli da novembre 2019 a maggio 2020. I prezzi dei biglietti partono da 9,99 euro per tratta e, con un po’ di capacità organizzativa, sarà possibile visitare una capitale europea spendendo 20 euro o poco più.

Insomma, se stavate già pensando di organizzare un weekend “fuori porta”, approfittando magari di qualche giorno di ferie ancora a disposizione o di uno dei tanti ponti festivi da oggi a fine maggio 2020, non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Qualche esempio? Se il vostro aeroporto “di base” è Milano Bergamo potete visitare Vitoria, città nel nord della Spagna, nell’entroterra della regione dei Paesi Baschi. Capoluogo “di fatto” della regione, viene fondata nel 1181 nelle vicinanze di un villaggio visigoto ed ha un ricchissimo patrimonio artistico e culturale. Oltre alle varie cattedrali e palazzi di epoca barocco e rinascimentale, Vitoria è sede di ARTIUM, tra i musei di arte contemporanea più importanti della penisola iberica. Partendo sabato 7 marzo e tornando a casa martedì 10 marzo spenderete circa 40 euro.

Un’altra possibile meta partendo da Milano Bergamo è il Lussemburgo. Partendo sempre a marzo (da venerdì 13 a lunedì 16, un weekend lungo) pagherete appena 25 euro e potrete visitare la capitale del piccolo Granducato e le piccole città montane nelle vicinanze.

Se, invece, partite da Roma Ciampino potete scegliere di visitare Varsavia. La capitale polacca offre attrazioni di ogni tipo, sia di carattere storico e artistico, sia per i più giovani. L’intero centro storico, ad esempio, è stato dichiarato patrimonio dell’umanità UNESCO. Partendo il 7 febbraio e tornando lunedì 10 febbraio vi costerà poco più di 40 euro.