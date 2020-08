Ryanair, gli sconti per viaggiare a settembre e ottobre

editato in: da

“L’estate sta finendo” così recitava una celebre canzone italiana. E allora perché non approfittare di importanti sconti per volare a settembre e ottobre? Ryanair, compagnia aerea a basso costo irlandese, lancia a tal proposito una serie di offerte da prendere al volo.

Una super promozione che terminerà lunedì a mezzanotte e per volare in alcune delle più belle mete del Vecchio Continente dal 1/09/20 al 31/10/20. Tante destinazioni in cui atterrare con voli che partono da soli 9.99 euro a tratta.

Ma ora vediamo insieme dove trascorrere weekend o vacanze di fine estate e inizio autunno.

Una città dal clima piacevole anche a fine stagione è certamente Lisbona, capitale del Portogallo dai colori unici e dall’atmosfera rilassante. Molti i siti di interesse da visitare nel suo incantevole e caratteristico centro storico, come altrettante le destinazione di fiaba a pochi passi da essa. Tra questi c’è la magica Sintra, una città in cui sembra davvero di catapultarsi in un’altra dimensione. I voli per Lisbona partono da soli 9.99 euro (a tratta) e dagli aeroporti di Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Napoli e Pisa.

Oppure si potrebbe pensare di raggiungere un Paese dalla bellezza che fa innamorare: il Marocco. In particolare ci sono diversi voli in partenza per Fes, un capolavoro di città composta da tre zone distinte: Fés el Bali quartiere storico e antico in cui è situata la straordinaria Medina; Fés Jdid, quartiere di più recente costruzione dove si colloca la vita frizzante e modaiola; La Ville Nouvelle, il quartiere di origine francese testimonianza della più recente dominazione coloniale. I voli per Fes partono da 20.55 euro (a tratta) e dagli aeroporti di Milano Bergamo e Pisa.

Infine, se il desiderio dell’anno è quello di scoprire tutte le meraviglie del Belpaese, una destinazione ideale potrebbe essere Trapani. Base ottimale e anche a basso costo per scoprire la Sicilia più autentica. Il capoluogo dell’isola, infatti, è famosa per il suo mare cristallino e le spiagge bianchissime. Ma non solo, questa è una città dalla storia millenaria e dalle origini che sembrano essere mitologiche: secondo la leggenda la città nacque su una lingua di terra (Drepanon, da cui deriva “Trapani“) originatasi da una falce caduta dalle mani di Cerere oppure di Saturno, il dio patrono della città. I voli per questo spettacolo nostrano partono dalla modica cifra di 19.94 euro e dagli aeroporti di Milano Bergamo, Bologna e Pisa.