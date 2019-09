Ryanair: sconti fino a 30 euro per viaggiare fino a maggio 2020

editato in: da

Le vacanze estive sono da poco finite, e già non vedi l’ora di partire di nuovo? Fa per te la nuova offerta Ryanair: fino a 30 euro di sconto su oltre un milione di posti, per viaggiare tra novembre 2019 e maggio 2020.

C’è tempo fino alla mezzanotte del 20 ottobre per approfittare dell’offerta lanciata dal vettore low cost: così, si potrà acquistare ad un prezzo speciale il volo per una vacanza invernale o per un break di primavera. E il rientro al lavoro, con una vacanza già in programma, sembrerà subito più leggero.

L’offerta di Ryanair, a disponibilità limitata, riguarda un’infinità di tratte. Qualche idea per un viaggio fuori dalle solite rotte? Da Bergamo Orio al Serio si può volare su Billund, cittadina della Danimarca (al centro della penisola dello Jutland) nota per essere sede della LEGO e per ospitare il parco divertimenti Legoland. La meta perfetta, dunque, per chi viaggia con i bambini.

Da Roma Ciampino ci si può dirigere verso Pafo, la più importante città della costa occidentale di Cipro. Magari, approfittando di un wekend di primavera. Qui, in quella che è stata la Capitale Europea della Cultura 2017 insieme ad Aarhus, e ancora prima il regno di Afrodite, maggio è l’inizio di una lunga estate ed è il periodo perfetto per rilassarsi sulle spiagge dorate, baciati da un sole già caldo. Prima di dedicarsi all’esplorazione delle sue bellezze archeologiche, le stesse che sono valse alla città l’iscrizione tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO.

Da Bari (ma anche da Cagliari, Trapani e Lamezia) si può invece volare su Karlsruhe. Città del Baden-Württemberg, in Germania, nota come “città a ventaglio” per la sua particolare conformazione urbanistica, prende il nome da Carlo III Guglielmo di Baden-Durlach.

Si racconta che il sovrano sognò un sontuoso castello, circondato da una raggiera a sole di 32 vie, che sono poi le 32 vie che ancora oggi partono dallo splendido Schlosspark di Karlsruhe. Moderna e perfetta per i giovani in cerca di divertimento, vista la folta presenza di locali universitari, è una destinazione che merita un weekend. Soprattutto se si amano le mete non convenzionali.