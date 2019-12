Ryanair, offerte per l’Immacolata: si vola da 4.99 euro fino al 31 gennaio

editato in: da

Avete deciso all’ultimo istante di organizzare un viaggio nel periodo natalizio e vi state chiedendo quanto verrà a costarvi il biglietto aereo dopo che le incredibili offerte per il Black Friday e il Cyber Monday sono terminate? Pensate di volare a fine gennaio e avete il magone perché siete convinti che ormai sia tutta in discesa verso le spese folli?

Niente paura. Ryanair non smette mai di sorprendere e, anche dopo la conclusione delle offerte legate ai due giorni ormai famosi in tutto il mondo per le incredibili occasioni a prezzi stracciati e la sorpresa della Cyber Week con 10 giorni di sconti e interessanti promozioni, propone ulteriori ribassi per tutti gli appassionati di viaggi.

Proprio così, è arrivato il momento delle offerte per il weekend dell’Immacolata: chi prenota tra il 6 e l’8 dicembre potrà acquistare biglietti a partire da 4,99 euro fino al 31 gennaio 2020!

Se siete ancora alla ricerca di una meta per trascorrere le festività imminenti oppure desiderate staccare la spina e iniziare il nuovo anno con una vacanza per ricaricarvi in vista degli impegni lunghi 365 giorni, non potete lasciarvi sfuggire questa nuova e ulteriore opportunità che la nota compagnia irlandese sta regalando.

Le offerte, soggette a disponibilità, vi consentiranno, infatti, di raggiungere svariate destinazioni europee a un prezzo davvero contenuto, spendendo meno che per una ricarica telefonica e partendo davvero bassi da decine di aeroporti in tutta Italia.

Per esempio, se partite da Milano Malpensa e il vostro sogno è sempre stato quello di visitare Londra, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. La capitale dell’Inghilterra, una delle maggiori metropoli d’Europa, è raggiungibile a partire da 4.99 euro.

Partendo da Roma Ciampino, con soli 7.99 euro sarà possibile volare a Vienna, dove per altro sono attualmente visitabili dei suggestivi mercatini di Natale. Se invece partite da Bari, invece, non potete perdervi Bordeaux: sempre per 4.99 euro è possibile volare verso il capoluogo della Nuova Aquitania, regione famosa per i vigneti, il buon vino e l’eccellente gastronomia.

Infine, se partite da Catania, non potete perdervi Atene: la splendida capitale greca sarà raggiungibile a soli 9.99 euro. Questi sono solo alcuni degli aeroporti di partenza e, come abbiamo già detto, le offerte sono a disponibilità limitata. Per questo è meglio essere rapidi e cliccare velocemente sull’offerta che più vi si confà. E buon viaggio!