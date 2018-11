Ryanair, le offerte dei voli per il Cyber Monday

editato in: da

Dopo il Black Friday, Ryanair ha lanciato una super offerta per festeggiare il “Cyber Monday”.

Centinaia di biglietti aerei scontati fino a 30 euro sui voli di andata e ritorno su tutte le tratte raggiunte dalla compagnia aerea.

Si può viaggiare tra l’1 gennaio e il 31 maggio 2019 e si può prenotare fino alla mezzanotte di lunedì 26 novembre.

“È il Cyber Monday e quale modo migliore di combattere la tristezza del lunedì con la prenotazione di una vacanza primaverile?”, ha commentato Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair. “Questa è l’ultima occasione per prendere al volo le offerte della “Cyber Week” e queste tariffe incredibilmente basse sono prenotabili solo entro la mezzanotte di oggi, quindi suggeriamo ai clienti di accedere subito al sito Ryanair.com per non farsele scappare”.

Tra le offerte più interessanti dove andare l’anno prossimo c’è sicuramente il volo da 9,78 euro (solo andata) da Bergamo a Belfast. La città del Titanic è la tappa fondamentale per andare alla scoperta dell’Irlanda del Nord. Una terra antica, legata a San Patrizio, patrono dell’isola, ad antiche leggende – come quella che avrebbe dato origine alle spettacolari Giant’s Causeway – e alle più recenti location del Trono di spade.

Da non farsi scappare è anche il volo a partire da 7,82 euro (sempre solo andata) da Torino a Malta. L’isola è una meta perfetta da visitare anche fuori stagione, grazie ai numerosi eventi che si tengono ogni mese e al fatto che qui gli hotel non chiudono mai. Come ha raccontato Claude Zammit Trevisan, direttore di Malta Tourism Authority, in un’intervista a SiViaggia, vicina e con un clima bello tutto l’anno, Malta è una meta dove andare in qualunque stagione e non soltanto d’estate.

E assolutamente consigliato è il volo da Roma Ciampino ad Aqaba, in Giordania, a partire da 12,73 euro (solo andata). Con poche ore di volo si passa dalle giornate uggiose che caratterizzano il clima invernale in Italia al sole cocente e ai 28°C delle spiagge di Aqaba affacciate sul Mar Rosso. Questa città è anche il punto di partenza per visitare alcuni degli highlight del Paese, come Petra e il deserto del Wadi Rum.