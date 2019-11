Ryanair, offerta lampo: voli scontatissimi per Natale e Capodanno

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta low cost imperdibile: i biglietti aerei partono da 9,99 euro (a tratta) e stanno andando già a ruba. Tantissime, infatti, le destinazioni raggiungibili dall’Italia, dalle principali capitali europee alle mete meno turistiche.

L’offerta, valida dal 4 al 6 novembre, riguarda i voli in partenza dagli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa, Roma Ciampino, Alghero, Napoli, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo e Pisa verso decine di destinazioni in tutta Europa.

I biglietti Ryanair a 9,99 euro a tratta consentono di volare tra novembre 2019 e gennaio 2020: il periodo ideale per visitare i mercatini di Natale oppure per una fuga romantica.

Da Milano Bergamo, perché non partire alla volta di Napoli, per una passeggiata in centro, fermandosi a vedere la maestosità di Castel dell’Ovo e godersi poi una pizza sul lungo mare? Napoli, la capitale del Sud Italia, la città del Vesuvio, la protetta di San Gennaro, città talmente ricca di meraviglie che è difficile da raccontare. Sono troppe le sfumature, i dettagli, le contraddizioni che vivono tra arte, alla poesia e musica. Napoli è bellissima: godetevela sotto Natale.

Dall’aeroporto di Ancona, organizzate un viaggio a Capodanno a Bruxelles: tantissimi gli eventi in città, meta numero uno per il “clubbing” a cui i turisti possono partecipare durante le feste. Ce n’è per tutti i gusti: musica house, electro, dance, hip hop, jazz, rock’n’roll, revival e techno, genere che ha consacrato Bruxelles tra i “must” della nightlife europea.

Si può trascorrere la vigilia della notte più lunga dell’anno in tantissimi locali e discoteche, come lo Zodiak, il Bonnefooi e un luogo chiamato Tour&Taxis, un’area di 17.400 metri quadrati progettata come deposito merci all’inizio del XIX secolo dove si svolge una serata Techno e House “Midnight Magic Nye”.

Infine, da Bologna prendete il primo aereo per un weekend a Lisbona: una full immersion in un mondo architettonico di stili diversi, dovuto anche al terremoto del 1755 che ha distrutto quasi completamente la città. Ma la gara tra architetti internazionali per chi avrebbe costruito il palazzo più emblematico della nobiltà si respira in ogni via. Da una parte la tradizione, dall’altra il futuro con gli edifici di Expo ’98. Città popolare, indolente e malinconica, un po’ come tutte le grandi città di mare, rispecchia molto i suoi abitanti e vi aspetta per una vacanza stupenda.