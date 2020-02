Ryanair, offerte low cost verso le nuove mete

editato in: da

Ryanair ha annunciato otto nuove rotte aeree in partenza dall’Italia per l’inverno 2020. Tre di queste sono ripristini e voli aggiuntivi sulle destinazioni già esistenti, ma altre sono delle vere e proprie novità.

Quattro nuove destinazioni saranno raggiunte partendo dall’aeroporto di Milano Bergamo. Tra queste, Banja Luka, nella Bosnia Erzegovina, con frequenza bisettimanale, e Trapani, con quattro voli alla settimana; poi ci sono voli per Norimberga e Tenerife, entrambi con cinque voli a settimana.

Anche da Milano Malpensa ci saranno quattro nuove rotte: Barcellona con ben nove voli settimanali, Cagliari (giornaliero) e Alghero, con quattri frequenze alla settimana, e infine sarà ripristinata la tratta bisettimanale per Tenerife.

Inoltre, la compagnia aerea sta valutando con l’aeroporto di Olbia la possibilità di introdurre una seconda base in Sardegna, che contribuirebbe a supportare la connettività regionale in Italia, il turismo internazionale, il traffico e il lavoro.

Si possono fin d’ora prenotare i prossimi viaggi fino a marzo 2021, specie per quei passeggeri in partenza da Milano, volando con le tariffe più basse.

Per festaggiare l’introduzione dei nuovi voli (e di nuovi aeromobili), Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 9,99 euro sulle rotte italiane, per viaggiare fino alla fine di aprile 2020. Si può prenotare entro la mezzanotte di sabato 15 febbraio.

Inutile dire che, per chi viaggia molto, il pensiero di visitare una nuova città come Banja Luka è un’occasione ghiotta. La città è un importante centro culturale ed è conosciuta nel resto del Paese per la sua travagliata storia, che risale all’Alto Medioevo. Qui davvero si vive in un crocevia tra Oriente e Occidente. Illiri e Romani, Slavi e Ottomani e persino gli Austro-ungarici hanno cercato di conquistarla, lasciando i loro tratti distintivi in tutta la città.

È una città moto verde, piena di viali alberati, giardini e parchi, circondata da colline. Banja Luka è attraversata dal fiume Vrbas che, prima di arrivare in centro, forma rapide e cascate dove si può andare a fare rafting, creando una sorta di riserva naturale con delle sorgenti termali. Ma è anche la città della “Dolce vita” balcana: in tutta la città si contano ben mille bar e locali, tutti affollatissimi a qualsiasi ora del giorno.

Se preferite il clima caldo, allora optate per una vacanza a Tenerife. Il nuovo volo Ryanair atterra nel secondo aeroporto dell’isola, quello a Sud. Questa parte di Tenerife è famosa per le meravigliose spiagge di sabbia nera, per il clima costante tutto l’anno e per le acque tiepide. Ci si può rilassare a Playa de las Américas oppure andare alla ricerca della cala perfetta lungo la Costa del Silencio. La zona più viva e affollata è quella di Costa Adeje, ma è anche famosa per le colonie di delfini e balene che vivono in queste acque e che si possono ammirare da vicino facendo escursioni in barca. Per ammirare scogliere selvagge, infine, vale la pena andare a Los Gigantes, con un paesaggio davvero spettacolare.