Ryanair: le offerte invernali da non lasciarsi sfuggire

editato in: da

Un viaggio nelle città europee, perdendondosi tra la magia delle architetture ed il fascino dei paesaggi, oppure un weekend in Italia, da città a città per godersi una piccola vacanza in zone ancora inesplorate. Quest’inverno si può osare grazie alle tantissime offerte Ryanair che permettono di volare in Italia e in tutta Europa a soli 9,99 euro (o anche meno).

Queste sono le ultime ore per approfittare della promozione per viaggiare poi dall’1 ottobre al 31 dicembre.

L’idea perfetta per programmare un fine settimana tra le bellezze di Palermo d’inverno. Un volo qui da Milano Malpensa costa solo 2,99 euro ad andata a persona e questa, al di là del prezzo, è la destinazione perfetta per un week end per chi cerca un luogo romantico, ricco di storia e cultura e posti da ammirare senza spostarsi dall’Italia. Qui si può fare un giro nel centro cittadino, tra mercati e street food, scoprire il palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale, con la sua Cappella che è testimonianza di tracce passate e stili culturali differenti. Un tour che può proseguire verso la Cattedrale e la chiesa medievale normanna San Giovanni degli Eremiti, il Orto Botanico finendo al mercato di Ballarò, uno dei più grandi della città in cui si possono trovare le specialità ed il calore di questa meravigliosa terra.

In Europa si può puntare sulla bellissima Eindhoven. Un volo qui, a persona sola andata, costa solo 7,99 euro, e permette di godersi le meraviglie della cittadina nota tra le più pulite ed ordinate d’Olanda. Da Piazza Markt si può girovagare tra le larghe vie ed incontrare monumenti storici come la chiesa di Santa Caterina, in stile gotico, accostati a grattacieli, torri ed edifici futuristici. Chi ama l’arte la troverà al Van Abbe, uno dei migliori musei di arte moderna e contemporanea europei, mentre gli appassionati di birra e cibi tipici apprezzeranno un giro a Stratumseind, una delle vie del divertimento con pub, locali e ristorantini.

Tornando in Italia a Cagliari, con soli 3,99 euro (a persona, sola andata) si può atterrare a Bologna, capoluogo dell’Emilia Romagna, terra di cultura e buon cibo. Il suo centro storico è ricco di monumenti antichi e storici come le famose torri degli Asinelli, l’Archiginnasio (considerato uno dei più bei palazzi di Bologna) oppure la meravigliosa piazza Maggiore, in cui sostare e prendersi una pausa rigenerante dal tour prima di ripartire tra le vie laterali del mercato alla ricerca di ristorantini tipici. Da vedere qui anche i luoghi pià nascosti e magici, magari andando sulla via dell’acqua alla ricerca di luoghi che rendono Bologna una piccola Venezia, ancora più bella nel clima autunnale e sotto la neve d’inverno.