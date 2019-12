Ryanair celebra la fine del decennio con voli a 9,99 euro

editato in: da

Il 2019 volge al termine e a concludersi non sarà solo l’anno bensì l’intero decennio. Come festeggiare l’arrivo del 2020 se non con un bel viaggio? Ryanair celebra questo momento lanciando delle nuove tariffe ancora più basse per cominciare a risparmiare fin da subito. Per approfittare di queste vantaggiose offerte, basta collegarsi durante la settimana sul sito della compagnia aerea e scegliere la propria destinazione. Pronti per la prima vacanza low cost della nuova decade?

Dove volare con le offerte di Ryanair

Prima prenotate, maggiore sarà la disponibilità verso la vostra meta preferita. Per chi parte da Milano Bergamo, la città sicuramente più economica è la romantica Vienna. Ideale in inverno per scoprirne la bellezza elegante, quella dei palazzi, le atmosfere della principessa Sissi e l’incanto dei balli. Ottimi prezzi anche verso Bordeaux, Copenaghen e Madrid. Per scoprire il fascino dell’Est, non fatevi scappare i biglietti a partire da 9,99 euro per visitare Bratislava, Sofia, Danzica, Brno, Bucarest e Budapest. Le terme durante il freddo mese di gennaio sono una vera occasione di relax.

Anche da Roma Fiumicino, Ryanair esaudisce i desideri dei passeggeri con tariffe super economiche per volare in Italia: Bari, Brindisi, Palermo e Catania. Chi non vorrebbe trascorrere qualche giorno al sud godendo delle temperature più miti? E se l’Europa non vi basta, non resta che preparare la valigia in direzione Tel Aviv (28,99 euro solo andata). La magia di Israele a portata di click.

Per festeggiare insieme ai propri clienti la fine di questo decennio, il vettore irlandese non si limita ai suoi due hub di punta ma estende la promozione anche a chi intende decollare da Bologna, Torino, Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Trapani, Treviso, Trieste, Venezia e Verona.

Le soluzioni per organizzare un city break o dei minitour durante il weekend sono tantissime, senza contare le innumerevoli opzioni per chi ha deciso di rimandare le ferie a dopo le festività e intende trascorrere più tempo lontano da casa. Approfittatene.